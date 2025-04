Estas fueron las duras últimas palabras de Val Kilmer antes de perder la voz por el cáncer de garganta: "Era un actor estúpido"

Después de llegar a lo más alto dentro de la industria de Hollywood con grandes papeles como Top Gun, Batman o Tombstone, Val Kilmer se vio envuelto en numerosos conflictos que lo alejaron de su gran pasión. Además, un agresivo cáncer de garganta en 2014 le provocó severas secuelas, cambiándole la vida para siempre.

Ahora, tras su muerte a los 65 años, se ha recuperado una entrevista realizada en su casa de Malibú antes de que perdiera la voz y que tuviera que someterse a dos traqueotomías para ayudarle a respirar, procedimientos que dañaron sus cuerdas vocales y alteraron su voz de manera permanente e irreversible.

Durante la entrevista concedida a la televisión noruega, Kilmer reflexionó sobre su carrera como actor y sus comportamientos dentro del set: "Era un actor estúpido. Me quejaba bastante cuando era más joven", reconoció.

"No aprecié el negocio que me dio el estilo de vida que empecé a disfrutar tan rápido. Muy rápido. Protagonicé mi primera película. Fui el protagonista del primer papel que hice de forma profesional", comentó. "Y ahora que ya no tengo ese privilegio, desearía haber amado más. Quiero ser una mejor persona. Trato de entender eso cada día, cómo ser más agradecido".

Tom Cruise y Val Kilmer en Top Gun | Getty

Val llegó a ser considerado uno de los actores más destacados de la industria durante la década de los 90. Sin embargo, varios enfrentamientos con los directores y sus compañeros de reparto hicieron que se ganase una mala reputación.

De hecho, durante la entrevista, Val confesó que trabajar con él era "más que difícil, imposible". También añadió: "Tenía inseguridades sobre mí mismo que proyectaba en la industria del cine. Aparentemente, tenía un gemelo malvado".

Al parecer, el actor acabó en la "lista negra" de Hollywood y aseguró que llevaba sin trabajar en un estudio 15 años. Para él la actuación lo era todo y siempre soñó con pertenecer a esta industria. "Siempre había visto películas y me preguntaba cómo sería yo en ese papel", explicó.

Ante la pregunta de si se comportaría de otra manera en caso de que regresara a la actuación, el actor dijo: "Sí. De la manera que me permita conseguir trabajo".

Val Kilmer paseando por Los Angeles en 2017 | Cordon Press

Después de esta entrevista, el actor enfrentó el cáncer que le provocó la pérdida de su voz y con ella las esperanzas de regresar a la gran pantalla. Durante los siguientes años tuvo que aprender a comunicarse con una caja de voz electrónica.

A pesar del difícil desafío al que tuvo que enfrentarse, Kilmer no perdió el ánimo y en 2020 logró superar la enfermedad, pero con múltiples secuelas.

Finalmente, en 2022, Kilmer logró regresar a la actuación para la secuela de Top Gun, donde, gracias a la inteligencia artificial, se pudo recrear la voz del actor: "La oportunidad de contar mi historia, con una voz que me resulta auténtica y familiar, es un regalo increíblemente especial", expresó emocionado al poder volver a escucharse.

Ahora, su muerte ha conmocionado a todos sus fans y familiares, y la industria del cine ha querido rendirle homenaje con emotivas palabras.