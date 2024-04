Fin Affleck, hije de Jennifer Garner y Ben Affleck, aparece con pelo rapado y cambio de nombre en el funeral de su abuelo

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen 3 hijos fruto de su matrimonio. Mientras que la mayor, Violet Affleck, ya ha participado en algunos eventos públicos y se ha dado más a conocer en la esfera pública, no se saben muchos detalles de los menores, Seraphina Rose y Samuel, de 15 y 12 años.

Tras el fallecimiento de su abuelo paterno, el padre de Jennifer William Garner, la familia ha participado en una misa en la iglesia Christ Church United Methodist, en Charleston.

A través de un live streaming en Facebook se han podido seguir los discursos de los seres queridos de Garner, y Seraphina ha aparecido con un look de pelo rapado y traje y presentándose con un: "Hola, mi nombre es Fin Affleck".

Los medios estadounidenses se han hecho eco de su presentación pública como su forma de declararse persona no binaria, aunque no es seguro por el momento afirmar si Fin no se identifica como chico trans.

Lo que es seguro es que está recibiendo todo el apoyo de sus padres y su familia, incluyendo la familia extendida, pues ya se había comentado la especial unión que se ha formado entre Fin y Emme, hije no binarie de Jennifer Lopez, ahora casada con su padre.

A sus 15 años, parece que Fin está encontrando su propio estilo e identidad y que su familia estará a su lado cada paso del camino.

Durante su discurso en homenaje a su abuelo, leyó un pasaje de los Proverbios que reza: "Mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias con injusticia".