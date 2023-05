Emma Watson confiesa que estaba "atrapada", "frustrada" y "enjaulada" con su carrera: "No era feliz"

Emma Watson se convirtió en una de las niñas más famosas del mundo tras encarnar a Hermione en 'Harry Potter'. Desde entonces la actriz británica ha sido una actriz muy querida y la hemos podido ver en muchos otros proyectos como en ''Las ventajas de ser un marginado'' o haciendo de princesa Disney en 'La Bella y la Bestia'.

La última película que protagonizó fue 'Mujercitas' en el 2019, aunque no la pudimos ver en el tour de promoción de la cinta. Desde entonces, Watson se alejó de los focos y dejó aparcada su carrera. Ahora, la exalumna de 'Hogwarts' ha realizado una entrevista muy sincera para 'The Financial Times' donde habla sobre el respiro que se ha tomado de Hollywood.

"No estaba muy feliz si soy sincera, me sentía enjaulada". "Algo que ha sido muy duro es salir a vender algo de lo que no tenía ningún control", explica sobre su decisión de tomar distancia.

"Ponerse delante de una película y que todos los periodistas puedan decir: '¿En qué coincide esto con tu punto de vista? '. Fue muy difícil tener que ser la cara y el portavoz de cosas en las que yo no participaba en el proceso", aseguraba la actriz para la revista. Watson afirma que en sus primeras apariciones en las pantallas no creía en los trabajos que realizaba: "No creo que tuviera ninguna confianza en ello", lo que ella misma sabe que puede chocar al público: "Sé que parece raro". "Quiero decir, crecí en un plató de cine".

Emma Watson como Hermione Granger en 'Harry Potter' | Warner Bross

Emma Watson contó en la entrevista con la participación de su padre Chris y su hermano Alex, quienes hablan sobre el nuevo proyecto de su propia ginebra Renais Gin en el que participa junto a la actriz. Mientras tanto, ella aseguraba a la revista que sintió cierta frustración durante su participación en algunos proyectos: "Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, ni tenía nada que decir", explica. "Comencé a darme cuenta de que solo quería estar frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar fuera de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma, diciéndome: 'Sí, la cagué. Fue mi decisión y debería haberlo hecho mejor".

Según 'The Financial Times' la actriz responde rotundamente sobre si volverá a las grandes pantallas: "Sí, absolutamente". Además, asegura encontrarse mucho más feliz y preparada para nuevos proyectos: "Estoy feliz de sentarme y esperar el próximo proyecto correcto. Amo lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo donde no tengo que dividirme en diferentes rostros y personas". "Y ya no quiero cambiar al modo robot", añadió: "¿Tiene sentido?".