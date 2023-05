Emma Watson asegura en una entrevista que bebía alcohol de niña

Emma Watson, la inolvidable Hermione en 'Harry Potter', ha realizado unas sorprendentes declaraciones durante una entrevista para la revista 'How To Spend It' del Financial Times donde señalaba que durante su infancia su padre habitualmente le ofrecía alcohol para beber. Asegura incluso que no entendía la excitación que los adolescentes tenían por el alcohol ya que para ella era una bebida más.

"Estaba bastante sorprendida cuando otros chicos estaban excitados por beber alcohol. Mi padre me daba vino y agua durante la comida desde que era una niña. Por eso estaba bastante confundida de adolescente y todo el mundo pensaba que el alcohol era como la fruta prohibida" señala la actriz en declaraciones para la citada revista.

En la portada de 'How To Spend It' Emma posó junto a su hermano Alex, cuyo parecido físico es innegable, ambos con ropa casual y junto a la mascota de Emma, una perrita llamada Sofía. Tras años fuera del foco, Emma Watson se caracteriza por proteger muy bien su vida privada, ha vuelto a la palestra de la mano de su hermano Alex Watson, con quién acaba de emprender un nuevo reto profesional ya que juntos han lanzado una nueva marca de ginebra.