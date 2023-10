Emily Blunt, "horrorizada" por el comentario gordófobo que hizo sobre una camarera hace 12 años: "Lo siento mucho"

Las redes sociales no perdonan una por muchos años que hayan pasado y Emily Blunt puede dar buena cuenta de ello. La actriz se ha visto envuelta en una polémica tras circular de nuevo un clip de una entrevista suya concedida en 2012 en el programa británico de Jonathan Ross.

En el vídeo, la protagonista de Oppenheimer pronunciaba unas palabras hirientes hacia una camarera que, a juzgar por su reacción, se avergüenza profundamente de ellas.

Por ello, la intérprete se ha adelantado y ha pedido perdón a través de un comunicado recogido por People en el que ha expresado que le "horroriza haber dicho algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que estaba tratando de contar en un programa de entrevistas".

La actriz Emily Blunt | Getty Images

"Sólo necesito abordar esto de frente, ya que me quedé boquiabierta viendo este clip de hace 12 años", aseguró la esposa de John Krasinski.

En el vídeo, el presentador le pregunta que "si vas a Chili's (un restaurante típico estadounidense) puedes comprobar por qué tantos de nuestros amigos americanos están enormes", a lo que Emily Blunt le respondía: "La chica que nos sirvió era enorme". La entrevista era en relación a Looper, película norteamericana junto a Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis.

"Siempre me he considerado alguien a quien no se le ocurriría molestar a nadie, así que lo que sea que me haya llevado a decir algo como aquello en ese momento es irreconocible para mí y para nada de lo que represento", se explicó en su comunicado. "Y, sin embargo, sucedió. Lo dije y siento mucho el daño causado. Tenía la edad suficiente para haber actuado mejor", reconoció sin paliativos.

La estrella británica se ha convertido desde entonces en una de las actrices más consolidadas de Hollywood con películas de todos los géneros en su haber. Las dos cintas de Un lugar tranquilo, Jungle Cruise, Oppenheimer o las próximas El negocio del dolor, junto a Chris Evans, y El especialista, con Ryan Gosling, son unos ejemplos de ello.