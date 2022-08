Ellen DeGeneres: Su polémico mensaje tras la muerte de su exnovia, Anne Heche

El pasado 5 de agosto quedó marcado en el calendario como un día trágico. La actriz Anne Heche, a sus 53 años, provocaba en el mismo día dos accidentes de coche y un incendio que la llevaron al hospital en estado crítico.

Tras el segundo accidente, sufrió graves quemaduras y una lesión cerebral que la llevaron a ser ingresada de urgencia. Después de una semana en coma, la familia comunicó que habían agotado todas las posibilidades y poco más tarde se confirmó su muerte cerebral.

La noticia llegó por parte de la familia este viernes: "Hemos perdido una luz brillante, un alma bondadosa y alegre, una madre amorosa y una amiga leal".

"Echaremos mucho de menos a Anne, pero sigue viva a través de sus hermosos hijos, su obra icónica y su apasionada defensa. Su valentía por defender siempre su verdad, difundir su mensaje de amor y aceptación, seguirá teniendo un impacto duradero", concluía el comunicado.

Fue también su hijo mayor, Homer Laffoon, quien protagonizó una de las despedidas más emotivas a la actriz: "Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedé con una tristeza profunda y sin palabras", se sinceraba el hijo de Anne Heche y Coleman Laffoon.

"Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna", concluía la despedida del joven de 20 años.

Sin embargo, ha sido el mensaje de su exnovia, Ellen DeGeneres, el que ha zarandeado las redes.

La polémica despedida de Ellen DeGeneres

Fue durante la tarde del viernes cuando la cómica daba sus primeras declaraciones públicas. Y es que días antes le habían preguntado cómo estaba llevando la situación y la presentadora no había dado ninguna declaración.

Con un breve mensaje se despedía de la actriz: "Este es un día triste. Envío a los hijos, familiares y amigos de Anne todo mi amor", decía en Twitter.

Tras la escueta publicación una oleada de críticas han llovido sobre Ellen DeGeneres, pero también sobre la difunta Anne Heche.´

Así, hay quien criticaba a la cómica de quedar bien de cara a sus redes sociales: "El otro ex de Anne hizo declaraciones hace días. Esta espera hasta estar segura de no hay riesgo de que Anne lo sepa", "Seamos honestos, Ellen publicó esto para sus relaciones públicas y nada más. Ella no va a perder un minuto de sueño esta noche", "No parecías tan preocupado cuando te entrevistaron, de hecho, parece que tus verdaderos colores salieron a la luz en ese momento", comentaban algunos seguidores.

Tampoco ha quedado impune a las críticas Anne Heche, y es que algunos de los seguidores de Ellen han cargado duramente contra ella: "NO tengo simpatía por alguien que elige ponerse al volante de un automóvil borracho y drogado. ¡NINGUNA!", "Lo siento mucho por sus hijos, familiares y amigos, pero no me atrevo a sentir pena por Anne", comentaban otros seguidores.

Sin duda, Ellen DeGeneres no parece que tenga previsto hacer más declaraciones al respecto y la familia de Anne Heche tampoco se ha metido. Hasta ahora, la polémica continúa entre sus seguidores.

