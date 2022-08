La entrevista de Anne Heche en la que confesó cómo quería ser recordada

Anne Heche fue ingresada hace una semana en estado crítico después de sufrir un grave accidente de coche y provocar un incendio.

La actriz estadounidense había entrado en coma a causa de una grave lesión cerebral. Este viernes se ha anunciado que tiene muerte cerebral y que será desconectada de la respiración asistida.

La noticia fue primero anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente la familia lo confirmó. Por ahora, Heche sigue conectada a las máquinas que permiten que su corazón siga latiendo para mantener sus órganos viables para donaciones.

La actriz saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela 'Another World', por la que ganó un Emmy.

Otras películas que protagonizó y consolidaron su carrera como actriz fueron 'Psycho' (1998), 'I Know What You Did Last Summer' (1997) y 'Six Days, Seven Nights' (1998).

Durante años, Heche habló de sus problemas de salud mental, que condensó en un libro, 'Call Me Crazy' ('Llámame loca', en inglés), publicado en 2003, después de ingresar en un centro de rehabilitación.

En sus memorias contó que su padre abusó de ella antes de fallecer en 1985 por complicaciones del virus VIH y que ese mismo año su hermano mayor murió en un accidente de tráfico que ella siempre creyó que se trataba de un suicidio.

Ahora, ha salido a la luz una entrevista que le hicieron en 2017 en la que revelaba cómo quería ser recordada.

Así Anne Heche quería que la recordásemos

Fue en el estreno de la película 'The Last Word' ('La última palabra') cuando Access Hollywood le preguntó a la actriz entonces que qué quería que la gente dijera de ella cuando ya no estuviera entre nosotros.

La pregunta desconcertó a la actriz, pero dio una respuesta: "Ojalá haya hecho felices a mis hijos". "Darles una vida que amen", confesó luego la actriz.

Una reveladora confesión que ahora ha salido a la luz y pone el foco en sus hijos, quienes ya se han despedido públicamente de su madre.

"Mi hermano Atlas (13 años) y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras", confesaba Homer Laffoon, su hijo mayor.

"Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna", continuaba el comunicado del joven de 20 años.

Durante estos días, la familia y sus allegados han recibido multitud de mensajes de apoyo y emotivas despedidas.