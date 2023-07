Dylan Sprouse y Barbara Palvin se casan en una boda secreta en Hungría: Las fotos del enlace, sus looks y el papel de Cole Sprouse

Dylan Sprouse y Barbara Palvin conquistaron a todos con su complicidad y su sentido del humor desde que comenzaron su relación en 2018 y, desde entonces, no han dudado en presumir de amor con sus seguidores en redes sociales.

Tras casi cinco años de relación, a principios de marzo, comenzaron a surgir los rumores de compromiso entre la pareja cuando en el Festival de Cine Mammoth, Palvin lucía un anillo en el dedo. Sin embargo, no confirmaron que se casaban hasta el pasado mes de junio durante una entrevista para la revista VMagazine en la que también revelaron que se comprometieron en septiembre de 2022.

Durante la entrevista, la pareja confirmó que la boda se celebraría en Hungría, el país de origen de la modelo: "Era imposible que no nos casásemos en Hungría porque si no mis padres me habrían matado", afirmaba Barbara. Y así ha sido.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin | Getty

Ahora, tan solo un mes después de hacer oficial el anuncio de su compromiso, Sprouse y Palvin se han dado el 'sí, quiero' durante una ceremonia secreta en Hungría. La boda ha tenido lugar durante este fin de semana en una iglesia a las afueras de Budapest, según ha confirmado el medio local Bors Online que también ha obtenido fotos del evento.

Palvin ha lucido un precioso vestido de novia de tirantes y estilo corsé que destacaba su increíble figura y que combinó con unos guantes transparentes, un largo velo y una gargantilla de diamantes. La modelo dejó brillar su largo cabello con un sencillo recogido por detrás de las orejas.

Por su parte, Sprouse, ha escogido un elegante traje negro sobre una camisa blanca de cuello que llevó junto a una corbata negra. El actor aportó un toque de luz al look con dos flores blancas atadas a su solapa a juego con el ramo de flores que Palvin sostenía de camino al altar.

Al parecer, el hermano gemelo del novio, Cole Sprouse, ha sido el padrino de la boda ya que fue fotografiado de pie cerca del altar.

¡Vivan los novios!