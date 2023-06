La performance de boda futurista con la que Dylan Sprouse y Barbara Palvin han confirmado que se casan

Dylan Sprouse y Barbara Palvin son una de las parejas más sólidas de Hollywood desde que empezaron a salir en 2018. Desde entonces no han dejado de demostrar su impresionante complicidad y el amor que se tienen mutuamente en redes sociales y en sus apariciones públicas.

Fue a principios de marzo cuando los rumores sobre una boda entre el actor y la modelo empezaron a surgir tras verlos en el Festival de Cine Mammoth donde Palvin lucía un sospechoso un anillo en el dedo. Ahora, meses después, la pareja ha confirmado que se comprometieron en septiembre de 2022 y han decidido hacerlo completamente oficial en una original sesión de fotos para la revista 'WMagazine' en la que se pudo palpar la gran complicidad que hay entre ambos y donde se han sincerado sobre su relación.

"Creo que la definición de matrimonio es muy diferente para nuestra generación de lo que significó para la anterior", aseguraba Dylan Sprouse a la revista.

La entrevista contó con numerosas anécdotas de la pareja en la que Barbara Palvin asegura que la boda era cuestión de tiempo: "Realmente no estoy nerviosa por casarme. Desde que empezamos a salir juntos supe que quería casarme con él".

La modelo recordó el gracioso momento en que lo supo: "Puedo contarte el momento exacto en que me enamoré. Empezamos a hablar de Naruto y luego él hizo una imitación. Él gritó, '¡Akamaru!' y saltó y giró en el aire para aterrizar en la cama y lo grabé en cámara lenta. Es mi vídeo favorito".

Dylan añade que fue un momento muy sexy porque hacía mucho calor y estaba completamente desnudo a lo que Barbara responde rotundamente entre risas: "La verdad es que no lo fue".

La pareja ha conquistado a su público gracias al gran sentido del humor con el que viven su relación, como podemos ver en el vídeo de arriba, y Sprouse asegura que es un elemento clave para ellos: "Nuestro sentido del humor esta conectado, y no nos tomamos a nosotros mismos muy en serio, lo que creo que es bueno".

Palvin y Sprouse han confirmado que la boda será en Hungría, el país natal de la modelo, y ella está muy emocionada por poder dar a conocer esa parte tan suya: "Me emociona mostrar esa faceta mía y presentar mi cultura, los lugares donde crecí y los lugares a los que fui. Siento que mucha gente aprenderá aún más sobre mí de esta manera. Era imposible que no nos casásemos en Hungría porque si no mis padres me habrían matado".

Barbara Palvin y Dylan Sprouse | Getty Images

El actor de 'Zack y Cody' ha comentado que es lo que más le emociona de la boda: "Va a ser un gran evento, con nuestros padres conociéndose por primera vez, también. Creo que es emocionante para mí, porque Barbara tiene una unidad familiar bastante grande. Ellos la ven como su princesa y creo que va a ser un momento muy especial...".

Ambos han querido recalcar lo que para ellos significa estar en pareja y como han conseguido mantenerse juntos durante todo este tiempo: "Sé que es un cliché, pero una relación es trabajo. No existe una relación humana que simplemente vaya a ser perfecta.".

"Tienes que ser vulnerable con tu pareja y tienes que ser honesto, y a veces tus opiniones no van a coincidir, pero eso está bien. La clave es siempre querer trabajar juntos y no tratar de ganar una pelea. Porque si una persona gana, ambos pierden".