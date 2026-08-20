Los dos hijos de Rob Reiner testifican ante el jurado que acusó a su hermano Nick del asesinato de sus padres

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

El caso del asesinato de Rob Reiner y su esposa en su domicilio aún sigue abierto y, a pesar de los emotivos homenajes que está recibiendo el fallecido director, no se conoce aún la sentencia definitiva para el principal sospechoso Nick Reiner.

Según publica en exclusiva la revista People tras la confirmación de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Jake y Romy Reiner testificaron ante el gran jurado que terminó acusando a su hermano Nick del asesinato de sus padres.

El cineasta Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner fallecieron en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood tras sufrir varias puñaladas.

El director de cine Rob Reiner y su mujer Michel Singer | Reuters

La acusación formal presentada contra Nick Reiner, de 32 años, incluye dos cargos de asesinato en primer grado y añade la circunstancia agravante de haber cometido los crímenes mediante una emboscada.

Sobre la gravedad de los hechos, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, señaló tras la apertura del sumario: "Esta fue una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber asesinado".

A pesar de las acusaciones, Nick se ha declarado inocente de todos los cargos y permanece bajo custodia sin fianza a la espera de su próxima audiencia preliminar el 15 de septiembre, enfrentándose a una posible condena de cadena perpetua o pena de muerte.

Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres | Reuters

El testimonio de los hermanos ante el gran jurado se produce semanas después de que el propio acusado señalara a Jake y Romy por no financiar su defensa legal.

En una petición presentada en junio para acceder a un fideicomiso familiar de 1,5 millones de dólares, el abogado Alan Jackson sostuvo que los hermanos "acordaron verbalmente actuar como terceros pagadores para la defensa del Sr. Reiner" antes de negarse a aportar los fondos.

Por su parte, los dos hermanos expresaron con anterioridad su dolor en un desgarrador comunicado conjunto tras perder a quienes consideraban sus mejores amigos: "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás".