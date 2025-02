El director de The Apprentice, Ali Abbasi, acusado de "manosear" a una estrella de cine en los Globos de Oro

El cineasta iraní, nacionalizado danés, Ali Abbasi, ha sido acusado de manosear a una estrella de cine de primera línea en la fiesta posterior a los Globos de Oro que se celebraron el pasado 6 de enero.

El director de The Apprentice. La historia de Trump acudió a la gala de estos premios junto a Sebastian Stan y Jeremy Strong, nominados a Mejor actor de comedia y Mejor actor de reparto, respectivamente, al igual que en los Oscar.

Jeremy Strong y Sebastian Stan en The Apprentice | Tailored Films

Según ha desvelado Variety, el supuesto incidente tuvo lugar en el famoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. La persona que ha denunciado a Abbasi también está representada por la CAA, agencia que ya ha despedido al director, al igual que Entertainment 360.

Las fuentes de Deadline han aportado que "un ebrio Abbasi manoseó agresivamente a un actor de primera línea representado por la CAA".

Personas cercanas a Abbasi han señalado que "se le recomendó explícitamente que no estuviera en contacto con esta persona" después del suceso.

El director tan solo expresó a Deadline que "puedo confirmar que tomé la decisión de avanzar en una nueva dirección con mi carrera. Estoy agradecido por el trabajo que CAA y Entertainment 360 han hecho, particularmente su compromiso con The Apprentice, que sigue siendo un proyecto del que estoy increíblemente orgulloso. Espero anunciar mis próximos pasos en el momento apropiado".

Maria Bakalova, Ali Abbasi y Sebastian Stan en Cannes | Cordon Press

The Apprentice sigue la historia del ascenso al poder de Donald Trump en los años 70, forjado por el poderoso abogado Roy Cohn. Esta película se estrenó en plena campaña a las Elecciones a la presidencia de Estados Unidos y generaron un gran revuelo por mostrar una violación del actual presidente de los EE.UU. a su esposa Ivana.

Cabe recordar que Abbasi ha dirigido episodios para The Last Of Us y películas aclamadas en el circuito indie como Border o Holy Spider.