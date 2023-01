La pasada semana fallecía inesperadamente Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años.

Su trágica muerte, cuyas causas aún no se han confirmado tras no ser conclusiva la autopsia, sacudió a Hollywood y todos los que la conocían, y en especial a su madre, Priscilla Presley, y sus hijos Finley, Harper, y Riley.

Este domingo ha tenido lugar un emotivo memorial dedicado a la artista en Graceland, la finca familiar donde vivió Elvis y donde ahora ha sido enterrada junto a él y junto a su hijo Benjamin, que se suicidó a los 27 años en 2020.

Su hija Riley Keough, conocida actriz que pronto protagonizará 'Daisy Jones and The Six', se ha despedido de Lisa Marie con un panegírico que ha leído su pareja Ben Smith-Petersen porque ella no podía con la emoción.

"Voy a leer algo que ha escrito Riley: 'Una Carta a mi Mama'", anunciaba Ben.

"Gracias por ser mi madre en esta vida. Estoy eternamente agradecida de haber pasado 33 años contigo. Estoy segura de que escogí la mejor madre para mí en este mundo, y lo he sabido desde que te puedo recordar. Lo recuerdo todo. Recuerdo cómo me dabas baños de bebé. Te recuerdo llevándome en coche en mi sillita, escuchando a Aretha Franklin. Recuerdo la forma en que me acunabas cuando me iba a tu cama en mitad de la noche, y la forma en que olías", escribe Riley.

"Recuerdo cómo me llevabas a por helado después del colegio en Florida. Recuerdo cómo nos cantabas nanas a mí y a mi hermano por la noche, y que te tumbabas con nosotros hasta que nos dormíamos", añade, recordando también a su hermano fallecido Benjamin Keough.

"Recuerdo cómo se sentía ser amada por la madre más amorosa que he conocido nunca. Recuerdo lo a salvo que me sentía en tus brazos. Recuerdo ese sentimiento de niña y lo recuerdo hace dos semanas en tu sofá. [...] Gracias por darme fuerza, mi corazón, mi empatía, mi valentía, mi sentido del humor, mi educación, mi carácter, mi punto salvaje, mi tenacidad. Soy un producto de tu corazón. Mis hermanas son un producto de tu corazón. Mi hermano es un producto de tu corazón. Somos tú, tú eres nosotros, mi amor eterno. Espero que por fin sepas lo querida que eras aquí. Gracias por intentarlo tanto por nosotros. Si no te lo dije cada día, gracias", terminaba.

Con su discurso Ben Smith-Petersen también sacaba a la luz que él y Riley han tenido una hija juntos.

Lisa Marie también fue recordada por muchos otros invitados, entre ellos Sarah Ferguson, Austin Butler acompañado de Kaia Gerber, Alanis Morissette, Axl Rose o The Blackwood Brothers Quartet.