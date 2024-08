El desconocido e "inventado" segundo nombre de Blake Lively que siempre ha odiado: "¿Dumbledore?"

Hay muchos actores que no usan sus nombres reales, o completos, en sus carreras, ya sea como homenaje a algún ídolo, guiños a familiares o simplemente, estética. Algunos de ellos son Nicolas Cage (Nicolas Kim Coppola), Vin Diesel (Mark Sinclair Vincent), Martin Sheen (Ramón Antonio Gerardo Estévez) o nuestra Ana Belén (María del Pilar Cuesta Acosta).

Blake Lively es otra miembro de esta lista por su apellido y su segundo nombre, desconocidos para el gran público y para Ryan Reynolds, el cual aseguró que no conocía el verdadero apellido de su esposa.

Poco después, la actriz también ha hablado sobre su segundo nombre. Esta vez, la persona a la que ha dejado en shock ha sido a Isabela Ferrer, su compañera de reparto en It Ends With Us.

Blake Lively Met Gala 2022 | Gtres

En declaraciones a MTV UK, Ferrer no se acordaba del segundo nombre de Lively, quien aseguraba que "realmente no hablo mucho de eso". Blake comenzó a darle pistas con referencias a su papel en la película: "¿Ellen? ¿Elenor? ¿Elenora?".

"Sí, más o menos, pero con una D", sugirió Lively. "No es un nombre. Mi mamá, creo, lo inventó por accidente. No es una palabra, no existe", añadió.

"Ellender", terminó por desvelar la actriz, a lo que Ferrer lo comparó con el profesor Dumbledore, de Harry Potter. "No soy Dumbledore, soy Ellender. Aunque, honestamente, Dumbledore probablemente sería una mejor opción".

"Siempre estaba realmente confundida por ello, por lo que siempre lo odié", admitió, aunque no fue hasta más tarde, cuando conoció a Ryan Reynolds, que aprendió a querer el nombre. "Suena a lavanda", recordó la actriz que le dice su marido.

Finalmente, reconoció que le parecía elegante y señorial.