Demi Moore dice que el productor que la llamó "popcorn actress" está muerto: "Se está revolcando en su tumba"

El pasado mes de enero, Demi Moore logró cautivar a la audiencia de los Globos de Oro con un emotivo discurso tras su victoria por su interpretación en La Sustancia, por la que también ha sido nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz. A lo largo del discurso, la actriz comentó una anécdota sobre un productor que la llamó "popcorn actress", haciendo referencia a que la actriz solo valía para hacer películas comerciales sin profundidad, de 'palomitas'.

Durante el discurso, Moore explicaba: "Eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez ya era hora, que tal vez ya estaba completa. Tal vez hice lo que se suponía que debía hacer".

Ahora, Moore ha vuelto a hablar sobre lo que significaron esos comentarios para ella y lo ha hecho en el programa de Jimmy Kimmel Live.

"Lo que los demás hagan o dejen de hacer es irrelevante. La forma en que uno se lo toma lo es todo. Y aunque quizá lo interpreté como él lo pretendía, es lo que yo me hice creer sobre mí misma. Pensé que nunca podría ser alguien que fuera reconocida en ese tipo de ambiente o plataforma, que no podría ganar premios. Pero él no dijo eso. Solo dijo las palabras. Esa es la diferencia", comenta.

A la pregunta de si creía que el productor anónimo había escuchado su discurso, la actriz aclara: "Puede que se haya estado revolcando en su tumba".

Con estas declaraciones, Moore deja claro que, a pesar de haberse sentido cohibida por los comentarios del productor, ha superado esa autopercepción negativa que tenía de sí misma. Recientemente se la ha podido ver feliz en familia en unas fotos donde aparece con su exmarido Bruce Willis y la hija menor que ambos tienen en común, Tallulah.