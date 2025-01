Demi Moore reflexiona con Los Angeles de Charlie sobre su carrera, su nominación al Oscar y la mujer en el cine: "Nos cosifican"

Demi Moore se encuentra en un grandioso momento en su carrera profesional al lograr su primera nominación a los premios Oscarpor su increíble actuación como Elizabeth Sparkle en La Sustancia. Por ello, sus excompañeras de rodaje en la icónica película Los Ángeles de Charlie: al límite, Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, han decidido apoyarla en una reunión muy esperada por los fans.

Moore interpretó a la antagonista y ex ángel Madison Lee en la segunda entrega de la franquicia que salió en el año 2003, enfrentándose al icónico trío protagonista. Ahora la actriz ha concedido una entrevista a través de Zoom al medio Vanity Fairdonde aparece junto al trío de ángeles, volviendo a aparecer todas juntas públicamente tras casi 6 años.

"Somos cuatro mujeres que nos amamos, nos respetamos y nos conocemos. Hemos trabajado juntas, y celebramos la amistad entre mujeres", explica Barrymore, iniciando la conversación.

Por su parte, Liu ha elogiado el papel de Moore en La Sustancia: "Creo que puedo hablar en nombre de todas nosotras: estamos muy orgullosas de ti. Esta actuación demuestra lo que siempre has tenido dentro de ti y que se refleja en todo tu trabajo. Hay tanta vulnerabilidad en la fuerza que logras proyectar en la pantalla".

Moore aceptó el papel de Los Ángeles de Charlie tras haber pasado varios años fuera del foco mediático, por lo que Barrymore ha comentado en la entrevista: "Te marchaste. Me pregunto si confié tanto en tu actuación porque sabía que en esta industria trabajas con la actitud de 'tómalo o déjalo'. De hecho, te fuiste y dijiste: 'Me siento completa'".

Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz y Demi Moore en Los ángeles de Charlie: al límite | Cordon Press

La actriz continúa diciendo: "Pensé: 'Esta mujer se ha ido en la cima del éxito y se ha tomado un tiempo para sí misma'. Me diste algo que siempre he deseado para todo el mundo, y más aún para una mujer, que es poder vivir sin la aceptación de los demás".

En cuanto a una de las escenas más famosas de la película, donde aparece en bikini, y que acaparó la atención mediática, Moore ha revelado: "Hubo una escena que (el director) McG agregó en la que yo estaba en bikini, y se convirtió en una interpretación muy mediática, que irónicamente se interpretó como si yo estuviese centrada en mi cuerpo en lugar de formar parte de la historia que estábamos contando Cameron y yo en la playa".

La actriz, de 62 años, añade: "Sentí más la experiencia que atraviesa mi personaje (en La Sustancia) a los 40 años, que es justo lo que siento yo a día de hoy. No encajaba en ningún lugar. No tenía 30 años. No tenía 20, pero tampoco era lo que la gente consideraba en ese momento alguien de 40 años. Me sentí perdida".

Cameron Diaz y Demi Moore en Los ángeles de Charlie: al límite | Cordon Press

Cameron Diaz, en relación a lo que experimentó Moore por su escena en bikini, añade: "Todas las mujeres estamos condicionadas a ser cosificadas, punto. Ya seamos estrellas de cine o no, eso le pasa a todas las mujeres. Obviamente, en nuestras circunstancias es más extremo, porque nos proyectan en una pantalla y nos cosifican literalmente".

Por su parte, Liu alaga a Moore comentando una de las escenas más impactantes de La Sustancia: "Ese momento en el que te quitas el maquillaje para revelar el impacto psicológico de este tipo de presión inalcanzable de la sociedad sobre lo que es bellezay lo que es envejecimiento, o lo que es comercial y lo que es tan sexy. Lo hiciste de tal forma que realmente capturaste esa crudeza: ese sentimiento de ser insegura pero estar cómoda contigo misma, para luego darte cuenta de que otras personas no se sienten cómodas consigo mismas".

Para Moore, este papel ha cambiado muchos aspectos de su vida, mostrando la crudeza de aprender a aceptarse a uno mismo. Todavía tocará esperar a ver cómo se desarrolla la gala de los premios Oscar, pero, mientras tanto, la actriz sigue envuelta en elogios por parte de sus fans y sus excompañeros de trabajo, esperando ganar su primera estatuilla.