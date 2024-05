Demi Moore confiesa que que casi dejó la actuación antes de su "regreso" con The Substance: "No sabía dónde encajaba"

Demi Moore está de enhorabuena por The Substance, su nueva película de terror en la que trata cómo las mujeres en Hollywood sienten presión por envejecer y luchan por mantenerse guapas y jóvenes.

La estrella de 61 años ha hablado de lo vulnerable que se ha sentido al tener que desnudarse por completo en algunas de las escenas de la película, pero The Substance está siendo un éxito y este 'regreso' de la actriz ha sido ovacionada, además, en el Festival de Cannes. Ahora, ha querido valorar en una entrevista el por qué algunos lo consideran su vuelta cuando ella, de forma oficial, no había abandonado su carrera.

"No es que alguna vez me haya ido oficialmente, pero entiendo el sentimiento y lo aprecio. No ha habido ningún proyecto o rol últimamente que haya sido dinámico para mí, en el que realmente haya podido sumergirme e hincarle el diente", ha explicado Moore a EW.

"He pasado por una etapa en la que incluso me preguntaba si esto era lo que debía seguir haciendo. En los últimos cuatro años he sentido que era una cuestión personal que quería explorar y ver. ¿Era aquí donde debía poner mi energía? Cuando plantas semillas, esperas a ver qué crece", ha confesado Demi.

Demi Moore en el Festival de Cannes presentando The Substance | Reuters

Este problema ha dicho que empezó muchos años antes. Tras hacer G.I. Jane y Desmontando a Harry para pasar tiempo con sus hijas cuando eran pequeñas. Ha contado cómo se sintió tras su vuelta en aquella época.

"Me reenganché e hice Los Ángeles de Charlie: Al límite y otras cosas. Ha cambiado el sentimiento, pero en ese momento, tenía la sensación de que no sabía muy bien dónde encajaba. Trabajé, hice muchas cosas, algunas cosas muy buenas de las que estoy orgullosa como Margin Call", ha querido aclarar. Pero Demi no ha podido evitar recordar que en esa etapa "estaba cuestionando mi propia habilidad, mi propio valor, mi propio sitio".

Ahora parece que, sea regreso o no, está en un momento muy reconfortante de su carrera después de tantos años.