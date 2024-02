Dakota Johnson (Madame Web) la lía con las películas de Tom Holland demostrando que le da igual el universo de SpiderMan

Dakota Johnson se encuentra promocionando Madame Web. La película ya se ha estrenado en cines y la actriz está visitando diversos programas para darla a conocer. Esta producción de Sony en colaboración con los Estudios de Marvel es está dentro del universo de SpiderMan en el que la paramédico Casandra Webb, protagonista interpretada por Johnson, descubre que posee habilidades clarividentes.

Si bien Dakota parecía estar muy metida en su papel y emocionada por el estreno, en una entrevista reciente ya ha asegurado que no iba a ver por el momento la película. A esta polémica confesión se ha sumado un desliz que ha tenido en otra charla donde demuestra sus escasos conocimientos sobre el superhéroe arácnido.

La actriz se encontraba en el programa Happy Sad Confused de Josh Horowitz cuando ha sucedido todo. El presentador le ha pedido que nombre la trilogía completa de las últimas películas que han salido de SpiderMan y que ha protagonizado Tom Holland. Ante tal pregunta, la cara de Dakota ha sido un poema tratando de responder en tono de humor.

Para salvar la situación, sin mucho éxito, ha dicho: "SpiderMan: Aquí viene, Spiderman: ha vuelto; y El cáliz de Spiderman". Con su respuesta, ha dejado claro que no había visto a sus predecesoras dentro del universo del famoso hombre araña. A esto, al ver su confusión mezclando con las películas de Harry Potter ha añadido: "Harry Spiderman y el hombre del cáliz".

Mientras que el nombre de las películas es: Spider-Man: Homecoming (Spider-Man: De regreso a casa), Spider-Man: Far from Home (Spider-Man: Lejos de casa) y Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

El presentador no ha podido evitar reírse ante la respuesta de Dakota y le ha dicho: "Necesitas vacaciones". Los comentarios en el Instagram de Josh Horowitz, que ha publicado justamente esta parte de la entrevista, no han tardado en sucederse: "Marvel ha muerto", "acabo de ver Madame Web, una de las peores películas del mundo", "¿se sabe su nombre en la película?"...

A pesar de los mensajes negativos, han sido muchos los usuarios que han preferido tirar de humor e ironía ante el error de Dakota: "Spiderman y el prisionero de Azkaban", "Cincuenta sombras de Peter Parker", han sido algunos de los divertidos mensajes. Utilizando la mezcla que ha hecho Dakota por error de Spiderman y Harry Potter o haciendo referencia a su papel en Cincuenta Sombras de Grey, muchos perfiles han preferido tomárselo a risa.