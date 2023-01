Dakota Johnson ha crecido rodeada de grandes iconos de Hollywood: Su madre, Melanie Griffith, su padre, Don Johnson, y su abuela la emblemática Tippi Hedren. Sin embargo, Dakota se daba a conocer como actriz en 2015 con el estreno de 'Cincuenta Sombras de Grey'.

Parece que el talento lo lleva en la sangre y es que en plena polémica por el artículo publicado sobre los famosos "Nepo Babies", en el que ha sido mencionada, ha hecho oídos sordos y se ha centrado en trabajar para su próximo proyecto, la película 'Daddio', dirigida por Christy Hall, quien debuta como directora, y en la que podemos ver a la actriz muy cambiada para su nuevo papel.

En lo personal, Dakota siempre ha tenido claro que quiere mantener su vida en privado, pero cuando le preguntan, no duda en hablar sobre Griffith, es auténtica admiración la que tiene por su madre.

Dakota Johnson y su madre Melanie Griffith | Getty

Ahora, ha sido en 'The Late Late Show' con James Corden, donde la intérprete le ha querido dejar algo claro a Griffith, pues si hay algo que caracteriza a Dakota es su sinceridad sin filtros.

Y es que está harta de que su madre publique fotos de ella, sobre todo de cuando era pequeña, sin su consentimiento en redes: "No me gusta y como no entro en las redes sociales, no me entero hasta que ya se ha difundido por todo Internet", se queja la actriz.

"De pronto alguien me lo envía diciéndome, 'Oh, estabas tan fea, o eras tan mona cuando tenías aparato y una cola de caballo repeinada hacia atrás", explica divertida.

"Me vuelvo como una niña de 12 años y pienso: 'Mamá, no puedes hacer eso. ¡Hemos tenido esta conversación tantas veces!'. A ella le da igual", confiesa bromeando.

"Mi madre es la persona más increíble que conozco, pero me avergüenza frente a mucha gente", admite. Dakota continúa recordando una anécdota que le pasó cuando tenía 8 años en la que Griffith le dejó en ridículo delante del chico que le gustaba: "me escondí en la otra punta del aeropuerto detrás de una planta tratando de hacerme invisible", confiesa la estrella mientras que se ríe al acordarse.