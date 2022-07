Dakota Johnson cuenta cómo su padre, Don Johnson, intentó que fuera a la universidad: "Me negué"

A Dakota Johnson la vocación le viene de familia. Se crió en un ambiente en el que veía a sus padres Don Johnson y Melanie Griffith actuar en producciones de alto nivel.

En una entrevista a Daily Mirror ha contado cómo esa situación le hizo tener las cosas claras desde muy pequeña: "Estaba obsesionada. Yo siempre he querido ser actriz".

"Cuando mis padres estaban en el set, yo quería estar allí con ellos", ha recordado la actriz de 'Cincuenta Sombras de Grey'. Parte de esa vocación le vino también por lo que pudo ver en cine y televisión: "Me encantaban las películas. Siempre estaba viendo películas. Aún me encanta hacerlo, y me siento muy afortunada de hacer películas también. No he conocido otra cosa".

Sin embargo, tiene claro que su determinación se debía principalmente a aquello de lo que pudo empaparse en casa: "Yo pensaba que aquello era a lo que se dedica mi familia". A pesar de ello, sus padres no siempre tuvieron tan claro que la pequeña Dakota se debía dedicar al cine.

Dakota Johnson con su padre Don Johnson cuando era pequeña | Cordon Press

En concreto, era Don Johnson el que quiso que su hija estudiara una carrera: "Mi padre intentó que yo fuera a la universidad, pero me negué. Yo quería actuar, y ya está". Ya lo contó el actor de 'Puñales por la espalda' en una entrevista con Seth Meyers, en su programa Late Night.

Allí dijo: "Cuando estaba terminando el instituto, hablé con Dakota y le dije, 'bueno, quieres que vayamos a ver algunas universidades?', o algo así. Y me dijo, 'Oh no, no voy a ir a la universidad". Don asumió entonces la voluntad de su hija, pero se negó a apoyarla económicamente, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Debido a ello, la actriz se vio obligada a ser independiente en lo económico desde muy joven. Independencia que fue unida también a su autonomía para saber en qué quería desenvolverse.

