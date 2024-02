Dakota Johnson asegura que estar en el final de The Office fue "el peor momento" de su vida

Dakota Johnson se encuentra promocionando su nueva película de Marvel: Madame Web. Desde hace varias semanas está acudiendo a diversos programas y eventos para hablar de la cinta y de todo lo que trae este spin-off del universo de Spiderman.

Si bien hace unos días impactaba con un look de telaraña con el que homenajeaba a su personaje, su última aparición ha dejado también titulares. En el Late Night de Seth Meyers la actriz, tras hablar de su papel como Cassandra Webb en la nueva cinta, ha echado la vista atrás y ha recordado su aparición en la famosa serie de NBC, The Office.

"Honestamente, fue el peor momento de mi vida", ha dicho sin tapujos. Johnson ha contado qué sintió cuando le ofrecieron la oportunidad de participar en el episodio final: "Me encanta esa serie y me dijeron: '¿Quieres estar en el final?' Y yo dije: 'Por supuesto', pensando que me presentaría como medio día".

La sorpresa llegó cuando descubrió que no estaría ahí tan poco tiempo: "Estuve allí durante dos semanas y apenas salgo en la maldita serie".

El presentador no ha podido evitar preguntarle por el estado de ánimo del reparto, ya que después de tantos años grabando, ha dicho que debían de estar "súper tristes". La respuesta de Dakota ha sido inesperada: "Estaban tristes y también había dinámicas extrañas que habían estado ocurriendo durante los últimos 10 años".

A esto, la intérprete ha añadido: "Algunas personas no se hablaban entre sí. Y yo entré como: '¡Estoy muy emocionada de estar aquí!' Nadie quería hablar conmigo. A nadie le importaba una mierda. Estaba como en el fondo de todas las escenas, enviando cosas por fax".

Con esta respuesta, Meyers no ha podido evitar bromear: "¿Puedo deciros que lo vi hace poco y que fue uno de los faxes más creíbles que he visto en mi vida?".

Tras esto, y viendo que la experiencia de la actriz fue de todo menos buena, ha querido decir: "Mira, es culpa de ellos. No es tu culpa".

Ella se anima afirmando: "Eso, es su culpa". Así es como ha finalizado la conversación sobre la mala experiencia de Johnson en The Office.

La serie se rodó entre 2005 y 2013, tuvo nueve temporadas y gran éxito a nivel mundial, por lo que cuando a Dakota le ofrecieron participar pensó que sería una gran experiencia, pero nada más lejos de la realidad.

Ahora, la actriz está centrada en Madame Web, que se estrenará el próximo 14 de febrero en cines.