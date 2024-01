Dakota Johnson estaría preocupada por Madame Web y despide a su representante: "No sé si va a ser buena en absoluto"

El próximo 14 de febrero se estrena Madame Web, la nueva película de Sony dentro del Universo de Marvel protagonizada por Dakota Johnson. La actriz interpreta a Cassandra Webb, una paramédico de Manhattan con habilidades clarividentes. Forzada a enfrentarse a revelaciones de su pasado, ella forja una relación con tres mujeres jóvenes destinadas a tener poderosos futuros... si pueden sobrevivir a un presente mortal.

Con esta película Dakota se adentra en un género nuevo para ella ya que hasta ahora se había centrado en películas más independientes y con un tono más indie. Pero, según cuenta ahora Variety, la actriz tomó una decisión muy drástica sobre su carrera días después de que saliera el tráiler de Madame Web.

De esta forma, Johnson despidió a su agencia de representantes de entonces WME para firmar con CAA. Una acción que ha sido relacionada con una frase que dijo en su monólogo en SNL, donde fue la presentadora, donde describió a la cinta "como si la IA generara la película perfecta de tu novio".

Dakota Johnson como Madame Web | Sony Pictures

Muchos son los comentarios que están surgiendo sobre si la actriz está contenta con el resultado de la película. Incluso, ella misma ha admitido que le ha costado rodarla: "En realidad, nunca he hecho una película en la que estás en una pantalla azul, hay explosiones falsas y alguien dice: ¡Explosión! y actúas como si hubiera una explosión", explicaba a Entertainment Weekly. "Eso para mí fue absolutamente psicótico. Pensé: ¡No sé si esto va a ser bueno en absoluto! ¡Espero haber hecho un buen trabajo!", se sinceraba.

También comenta las dudas que tuvo al principio de aceptar el papel: "Me enviaron este guion y pensé: No sé si soy un superhéroe". Aunque, terminó por cautivarle el personaje: "Estaba un poco desconcertada por sus poderes. Sentí como, Oh, realmente me encantaría ver a ese superhéroe. Me encantaría ver a una mujer joven cuyo superpoder es su mente".

Además, explica que ella realizó todas las escenas donde conducía: "¡Parece que soy muy bueno en eso! Quiero decir, puedo hacer cosas realmente locas con un coche. Conduje una ambulancia. Conduje un taxi. Conduje todo lo que aparece en la película, excepto volar por el aire y salir de un edificio. Pero aparte de eso, digo: Cuidado, Tom Cruise".