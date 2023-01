Critican a Millie Bobby Brown por presumir de besar a su compañero sin consentimiento: "No es adorable"

Millie Bobby Brown se ha convertido en toda una estrella de Netflix desde que saltó a la fama en 2016 con el estreno de la primera temporada de 'Stranger Things'. La actriz que le da vida a Eleven tenía tan solo 12 años cuando su carrera se catapultó a lo más alto.

Desde entonces, el fenómeno 'Stranger Things' ha ido creciendo al igual que la carrera de Millie, que estrenaba hace poco la segunda entrega de 'Enola Holmes', la adaptación de los libros de Nancy Springer que cuentan las aventuras de la hermana del mítico Sherlock Holmes.

En esta segunda película hemos podido ver cómo se ha desarrollado la relación amorosa de nuestra protagonista Enola con Lord Tewkesbury, papel interpretado por Louis Partridge. Y es que por fin hemos podido ver el ansiado beso entre ambos personajes.

Pero durante una entrevista para el canal de Youtube de Netflix, Millie no se ha cortado en hablar sobre el esperado momento: "Justo en el ensayo, lo agarré de la cara y lo besé y él estaba como...", explica poniendo caras de sorpresa imitando exageradamente a su compañero. "Fue genial tomar la iniciativa. Y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante", continúa explicando.

La actriz, también ha confesado de forma graciosa que Partridge le rogó que dejara de pegarle en la escena de la pelea de pareja, pues en lugar de fingir sus golpes los estaba dando de verdad.

"Como Louis es un buen amigo, seguí golpeándole, no estaba simulando que le pegaba, realmente le estaba haciendo daño", admite entre risas. "Al final, me dijo: 'Millie, ¿puedes solo fingir que me pegas?'", he terminado revelando.

Sin embargo, escuchar esto no le ha gustado nada a algunos fans, que así lo han compartido en redes sociales, incluyendo también a la coordinadora de intimidad de Hollywood, Jessica Steinrock, quien comentaba lo siguiente tras ver el vídeo: "El consentimiento es obligatorio. No necesitamos darnos un beso sorpresa, no necesitamos realmente golpear"

Steinrock también ha querido concienciar de la situación publicando un vídeo en su cuenta de TikTok en el que critica firmemente la actitud de Millie durante la entrevista:

"Amo a Millie pero esta no es la adorable historia que crees que es. Estoy segura de que ella y su compañero de escena tienen una bonita relación y mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima", explica claramente.

"Al final, esto significa que ella no pidió su consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona con sorpresa después de haberlo besado, significa que la comunicación no sucedió de la manera en que realmente debería", continúa. "Cuando hacemos escenas picantes, nos encanta mantener la luz, divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio", declara Steinrock firmemente.

"Para que conste, me encantó 'Enola Holmes 2', pero la próxima vez tenemos que pedir consentimiento", ha terminado diciendo en el vídeo, que suma visualizaciones por minuto.