Concurso: Consigue una entrada doble para ver en cines La otra madre con Jessica Chastain, el terror está asegurado

Antes de que llegue Halloween se estrena este 9 de octubre exclusivamente en cines La otra madre, protagonizada por Jessica Chastain y del productor James Wan, uno de los artífices más influyentes del terror moderno, y Blumhouse Atomic Monster, el estudio responsable de Backrooms y Obsession.

La película es un estremecedor viaje al tenebroso mundo de una niña, Bela, y la relación que forja con una siniestra entidad de su casa que guarda un asombroso parecido con su propia madre.

Si no quieres perderte este estreno, sigue leyendo y participa en nuestro concurso.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para ver la película desde la fecha de estreno, canjeables a nivel nacional.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DEL CONCURSO

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Pregunta: ¿Cuál es tu la película de terror que más miedo te ha dado?

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- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo desde el 5 hasta el 8 de octubre.

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