Amber Heard confiesa estar "aterrorizada" de que Johnny Depp la demande otra vez

El veredicto del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard dictó que la actriz había difamado a su exmarido en todos los cargos de los que se la acusaba, tras declararse víctima de violencia doméstica durante su matrimonio.

Mientras que Johnny Depp ha hablado de forma 'directa' con sus fans en varias ocasiones a través de sus redes sociales y ha mostrado su alegría y alivio por haber ganado el juicio, Heard se lamentaba por lo que esta pérdida suponía no solo para ella y su carrera, sino para "todas las mujeres".

Amber ha concedido su primera entrevista pública para hablar del juicio en Dateline de NBC, donde la actriz ha asegurado que está nerviosa por lo que pueda decir públicamente después de haber resultado culpable de difamar a Depp.

En su entrevista pública Heard confesó estar "aterrorizada" por que Depp la demande por difamación otra vez, si continúa hablando del juicio. Puedes ver más detalles de lo que dijo en el vídeo de arriba.

"Di por sentado lo que asumí que era mi derecho a hablar. Tengo miedo de que no importa lo que haga o lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé sea otra oportunidad para ser silenciada, que es supongo el objetivo de una demanda por difamación, arrebatarte la voz".

Amber Heard en el estrado | Gtres

También declaraba que se reafirma de "cada palabra" de su testimonio y que lo hará hasta "el día de su muerte", no obstante la estrella de 'Aquaman' reclamaba que no fue nada fácil la situación y que se sentía en clara desventaja.

"En el juzgado, estoy testificando sobre agresión sexual y violencia en frente de un jurado en una sala hasta los topes de gente que están expresando su desdén por mí", contaba.

También terminaba reconociendo "no soy una buena víctima, lo pillo. No gusto como víctima. No soy una santa. Pero no estoy pidiendo gustar a nadie", relataba Heard.

