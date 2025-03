Christina Ricci posa con sus dos hijos, James de 10 años y Cleo de 3, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama

A sus 45 años Christina Ricci ha visto reconocida su aportación al mundo del cine y la televisión después de toda la vida dedicada a la profesión.

La actriz de Casper o La Familia Addams ha recibido en Los Angeles su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood donde ha estado acompañada por sus compañeros de la serie Yellowjackets y su familia.

Aunque, han sido sus dos hijos quienes han robado el protagonismo del evento, en concreto su hija pequeña Cleo de 3 años.

Christina Ricci con su marido Mark Hampton y sus hijos Freddie y Cleopatra al recibir su estrella en el Paseo de la Fama | Reuters

Junto a Ricci ha posado su marido, Mark Hampton, con quien se casó en el año 2021 y con el que tiene a Cleo. mientras que su hijo James, de 10 años, es fruto de su primer matrimonio con James Heerdegen.

"Quiero dar las gracias a mi familia", ha dicho la actriz en su discurso. "Mark, eres el esposo más comprensivo y cariñoso. Freddie, me hiciste sentir tan amada el día que naciste y me reconectaste con el arte, la pasión y la ambición. Y Cleo, mi preciosa niñita, te amo tanto. Me inspira toda tu fuerza, coraje y espíritu. ¡Ella es realmente enérgica!", expresó sobre su familia en público.

Aunque, también ha tenido palabras para su madre y su hermana Pia, a las que reconoció que "no podría estar en esta vida".

"Has estado ahí para mí desde el momento en que nací", dijo a su hermana. "En todo, llamo a mi hermana en momentos de necesidad y tú siempre estás ahí para mí. Y a mi cuñado, TJ , y a mi sobrina y sobrino, Noah y Asa, los quiero mucho".

"Y mi madre, que comenzó esta carrera conmigo cuando tenía solo 8 años, me enseñó cómo coger autobuses hasta la [estación] Port Authority y se aseguró de que no nos asaltaran en la 9.ª Avenida y me enseñó a fingir que me alojaba en hoteles para usar el baño del vestíbulo".

Además, también ha querido recordar sus inicios como actriz infantil y su camino por esta difícil profesión: "Desde el momento en que comencé a actuar, supe que estaba destinado a ser así. Sentí que finalmente estaba haciendo lo correcto, y solo tenía 7 años. Y luego, desde el momento en que pisé un set de filmación, supe que estaba en casa".

"He trabajado como actriz durante más de 36 años y soy parte de esta comunidad. Por mucho que siempre me haya sentido como en casa en un set, compulsivamente atraída por cualquier campamento base por el que pase y adore la sensación de estar a la altura de mi objetivo... No creo que alguna vez hubiera creído, como actriz joven, que iba a recibir un honor como este".

Christina Ricci asegura que se sintió "muy excluida": "Lo que me hizo especial no siempre fue valorado o popular, especialmente durante mis días como joven adulta. Sé que estoy aquí y mi carrera ha prosperado como lo ha hecho solo por la fe que otros tuvieron en mí y el trabajo y el apoyo que estuvieron dispuestos a ofrecerme. Estoy aquí solo por las personas increíbles en mi vida que han viajado por este mundo conmigo", concluye.