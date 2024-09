Christina Ricci asegura que la fama infantil la salvó del abuso de su padre, un líder de secta "loco y muy violento"

Christina Ricci, conocida por sus papeles icónicos en películas como La Familia Addams y Casper y series como la exitosa Miércoles, ha sido una figura pública desde su infancia, alcanzando la fama a una edad temprana. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, la actriz enfrentaba una realidad muy distinta en su vida privada.

En un reciente documental de Hulu, Child Star, dirigido por Demi Lovato, Ricci ha hablado abiertamente sobre el entorno turbulento en el que creció y cómo el estrellato infantil se convirtió en su vía de escape.

La actriz, ahora con 44 años, ha revelado detalles sobre su relación con su padre, Ralph Ricci, a quien ha descrito como un "líder de secta fracasado" y una figura que influyó de manera destructiva en su infancia. Ricci ha explicado que su padre tenía un "narcisismo realmente loco" que encajaba con su deseo de dirigir una secta, pero ha añadido que, además de su carácter controlador, también era "muy violento físicamente". "Nunca hubo paz en mi casa", ha recordado la actriz con amargura, destacando la atmósfera de miedo y caos que marcó su niñez.

Christina Ricci | Getty

A lo largo del documental, Ricci ha ofrecido una descripción franca de cómo su hogar era un lugar de constante tensión, pero encontró un refugio inesperado en los sets de televisión y cine. "Pude encontrar la paz en el set", ha dicho Ricci, señalando que trabajar en la industria del entretenimiento desde una edad temprana le proporcionó un alivio frente a la inestabilidad de su hogar.

"Sabía que no iba a pasar nada totalmente loco", relata la actriz, en referencia a la calma y previsibilidad que encontraba en los rodajes, a diferencia del caos familiar. "Nadie se iba a enfadar y fingir que iba a estrellar el coche contra una pared. Había un refugio de seguridad emocional", añade Ricci, subrayando el contraste entre su vida profesional y personal​.

Christina Ricci como Miércoles Addams | Paramount Pictures Corporation

Desde que comenzó a asistir a audiciones a los siete años, acompañada por su madre, Ricci sintió que esa nueva vida le proporcionaba no solo una escapatoria, sino también una validación personal que no encontraba en casa. De hecho, la actriz señala que, a pesar de las dificultades de ser una estrella infantil, para ella significó un salvavidas. "Lo que realmente me encantaba era poder ir con mi madre en el autobús a Nueva York", recuerda.

Christina Ricci en 'Casper' | Cordon Press

La separación de sus padres cuando tenía 13 años fue un punto de inflexión en la vida de Ricci, quien cortó todo contacto con su padre poco después. Desde entonces, no ha vuelto a hablar con él, y ha confesado en varias entrevistas que tomar esa decisión fue uno de los primeros pasos importantes que dio para cuidar de sí misma. "Sé que suena frío, pero fue una de las primeras cosas que hice en mi vida: cuidarme a mí misma", ha concluido la actriz.

A lo largo de su vida, Ricci ha utilizado su carrera no solo como una vía de escape, sino también como un medio para encontrar validación y estabilidad emocional. Aunque el estrellato infantil puede ser una experiencia devastadora para muchos, en su caso, fue un escape de un hogar tóxico y la puerta a una vida independiente y exitosa.