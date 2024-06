Christina Applegate se enfrenta a otro golpe con el diagnóstico de una enfermedad crónica a su hija de 13 años: "No lo vi en casa"

Christina Applegate se enfrenta a un nuevo drama familiar después de que su hija Sadie sea diagnosticada con una enfermedad crónica. La actriz, querida por papeles en Matrimonio con hijos o Dead to me, ha pasado por momentos difíciles en los últimos años debido a su lucha contra la esclerosis múltiple.

En varias entrevistas, Christina ha detallado los desafíos que enfrenta diariamente, como no poder ducharse durante semanas debido a su enfermedad. Esta situación la ha llevado a retirarse como actriz y considerar abandonar su carrera para enfocarse en su salud.

Ahora, su vida se vuelve a ver afectada por otra enfermedad, pero esta vez por su hija de 13 años, Sadie, quien en unas conmovedoras declaraciones ha compartido que ha sido diagnosticada con Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (POTS). Esta revelación se hizo recientemente durante un episodio del podcast de Applegate MeSsy, donde Sadie habló abiertamente sobre su condición y cómo ha influido en su comprensión de la lucha de su madre contra la esclerosis múltiple.

Christina Applegate y su hija Sadie | Getty

"Tengo algo llamado POTS. No tengo idea de qué es realmente, pero tiene algo que ver con el sistema nervioso autoinmune y afecta a mi corazón. Cuando me levanto, me mareo mucho, mis piernas se debilitan y siento que me voy a desmayar", revela. El POTS es un trastorno crónico que afecta la circulación sanguínea y el sistema nervioso autónomo, causando un aumento rápido de la frecuencia cardíaca al ponerse de pie, junto con síntomas como aturdimiento, confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, temblores y náuseas. Además de eso, también pueden experimentar desmayos.

Durante el episodio, Sadie compartía que había estado sufriendo estos síntomas durante mucho tiempo, pero a menudo no le prestaban la atención adecuada, siendo a menudo sus quejas interpretadas erróneamente como excusas.

"En clase, si me ponía de pie y decía: 'Tengo que ir a la enfermería'. No podía hacerlo. O si estoy en educación física y digo: 'Tengo que ir a la enfermería'" me decían: 'Estás haciendo esto para salir de clase'. 'Probablemente sea solo ansiedad. Vuelve a clase'", explica. "El hecho de que no hicieran nada al respecto definitivamente me dañó física y emocionalmente".

Christina expresó su tristeza y apoyo a su hija diciendo: "Lo siento por ti, cariño. Realmente lo siento por ti. Estoy triste. Pero te quiero y sé que estarás bien. Estoy aquí para ti y te creo. Y gracias por sacar esto a la luz y dar visibilidad".

A pesar de padecer dicha enfermedad y de convivir con sus síntomas que la debilitan, Sadie mencionó que su diagnóstico le ha permitido comprender mejor por lo que está pasando su madre. "Como cuando mi madre dice: 'Oh, me duele un poco aquí ahora. Oh, estoy teniendo temblores'. Si no tuviera esto, probablemente no lo entendería en plan 'no sé de qué estás hablando'".

Esta situación ha unido aún más a madre e hija, ya que ambas enfrentan sus respectivas luchas con enfermedades crónicas, apoyándose mutuamente en el proceso. Christina, decepcionada por no haberse dado cuenta del sufrimiento de su hija antes, expresaba su arrepentimiento.

"Simplemente no lo vi en casa, cariño. En casa estabas bien. Pero es algo así como nosotros. Salimos al mundo, y el estrés y la ansiedad del mundo provocan nuestros síntomas mucho peores de lo que serían si estuviéramos en la seguridad y el frescor de nuestros propios hogares", reflexiona.

A pesar de los desafíos, Christina y Sadie encuentran fuerza y consuelo en su relación. Esta experiencia compartida ha fortalecido su vínculo, y ambas están decididas a apoyarse mutuamente, enfrentando cada día con resiliencia y amor incondicional.