Chris Evans habla sobre el futuro del Capitán América y ESE cameo en Deadpool y Lobezno

La vuelta a los cines del Lobezno de Hugh Jackman no es la única que ha tenido la tercera película de Deadpool. Como ves en el tráiler de arriba, otros personajes míticos de los mutantes de Fox como X-23, Sapo, Dientes de Sable o Pyro han regresado para nostalgia de sus fans.

Pero no solo ellos han tenido su momento de gloria, aunque fuera en cameo, ya que otros personajes que creíamos enterrados y olvidados de Marvel han reaparecido.

Recientemente, te contábamos quiénes eran los principales actores que aparecían, siendo uno de ellos Chris Evans, así que OJO con los spoilers que vienen a continuación.

El intérprete del Capitán América se ha confesado en una entrevista con Entertainment Weekly sobre su presencia en Deadpool y Lobezno.

"Estaba muy emocionado", señaló tras el desfile que hizo en la Comic-Con de San Diego junto a otras estrellas que volvían como Jennifer Garner o Wesley Snipes.

Chris Evans junto a Channing Tatum en la Comic-Con de San Diego | Getty Images

El actor confirmó que fue Ryan Reynolds quien lo llamó personalmente: "Ryan es un amigo. Simplemente me envió un mensaje de texto diciendo: Escucha, puede que sea una posibilidad remota, pero ¿te interesaría repetir algo de hace 20 años?. Le dije: ¡Oh, Dios mío! Por supuesto".

Y es que, su cameo nada tiene que ver con Steve Rogers, sino con Johnny Storm, la Antorcha Humana, a quien interpretó en Los 4 Fantásticos en las cintas de 2005 y 2007.

Chris Evans en Los 4 Fantásticos | Cordon Press

"Sinceramente, Ryan podría ser el único actor por el que lo hubiera hecho, porque tiene el toque de Midas", continuó. "Su autoconsciencia lo hace casi invencible. Hace el chiste antes de que el público tenga la oportunidad de hacerlo, así que si vas a volver a interpretar un personaje y tienes que encontrar una manera de que funcione, el humor de Ryan hace que casi todo funcione, por lo que sientes una sensación automática de seguridad", alabó.

Muchos fans que su vuelta a Johnny Storm abre una puerta a ser de nuevo Capitán América. Sin embargo, el actor lo negó: "No. No, realmente no". En su lugar dio su bendición a Anthony Mackie, que estrenará Capitán América: Brave New World el año que viene. "Me mantengo en contacto con todos esos chicos. Nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. No puedo esperar a ver esa película".

Capitán América con el martillo de Thor en 'Endgame' | Marvel

Ahora, Marvel Studios posee nuevamente los derechos de los Cuatro Fantásticos y otra película está en proceso, protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Sobre estas películas, Evans señaló que "no son más que buenos recuerdos. Fueron un gran capítulo de mi vida. Tenía 23 años cuando hice la primera, y fue mi primera película de un estudio más grande. Había hecho un par de películas en ese momento, pero nada de ese nivel. Estas carreras son pequeños hitos, pequeños rincones que vas superando […] No siento más que amor y afecto por esa época".