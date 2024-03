Chris Evans habla claro sobre el mal momento de las películas de superhéroes y reclama un hueco en el cine de fantasía

Chris Evans se puso en la piel del Capitán América por última vez en el año 2019 en Avengers: Endgame. Su figura dentro del Universo de Marvel se ha vuelto todo un referente y su imagen está asociada inevitablemente al mítico superhéroe.

Desde esa última película, el actor se ha pronunciado en varias ocasiones sobre un posible regreso. Ahora, en la Comic Con de Emerald City ha querido evaluar cómo está el género de superhéroes y qué le gustaría hacer.

Actualmente, la industria en lo que respecta a todo lo relacionado con los superhéroes no atraviesa su mejor momento. Se está hablando ya de que no genera tanto interés como lo hacía antes y que el boom ya ha pasado.

A raíz de esto Evans se ha pronunciado, CBR ha recogido sus palabras: "Hacer películas de superhéroes no es fácil. Si fuera fácil habría muchas más películas buenas, sin tratar de hacer sombra". Ha aclarado que "no es por criticar" y ha añadido: "Algunos proyectos de Marvel son películas objetivamente fenomenales".

Tras esto, el actor ha respondido a si volvería a ser Capitán América y ha sido muy claro: "Nadie me ha hablado de eso. Y mira, nunca diría nunca, pero realmente soy muy protector. Es un papel muy valioso para mí, así que tendría que ser perfecto".

Además, Chris ha querido compartir qué género le gustaría probar. Al parecer, según News 18 el actor ha dicho que el de fantasía es el que más le llama la atención: "Soy un gran admirador de las películas de fantasía. Me encanta El Señor de los Anillos. Me encanta La historia interminable, no sé si encajo en ellos. No sé siquiera si me consideran para ellos". Tirando de sentido del humor ha dicho: "¡Puedo usar orejas puntiagudas! ¡Puedo disparar un arco y una flecha!".

Sorprendentemente, alguien más que experto en este género estaba también en la Comic Con: Elijah Wood, que interpreta a Frodo en El Señor de los Anillos. El actor ha dicho: "Amo a Chris Evans. Me encantan todas las decisiones que toma como actor y más allá de todas las cosas de Marvel, pero sí. Y escucha, aparentemente habrá más historias sobre la Tierra Media, así lo está viendo Warner Bros. No tenemos idea de qué será, pero hay planes para hacer más películas".