Charlize Theron denuncia la sexualización que sufrió en un rodaje y cómo buscaban "hacerla más f***able"

Durante casi 30 años, Charlize Theron se ha convertido, progresivamente, en toda una leyenda del Hollywood actual, capaz de participar con éxito en producciones tan diversas como 'Mad Max', 'Fast and Furious' y la adaptación moderna del cuento 'Blancanieves y la Leyenda del Cazador'.

Sin embargo, su gran reconocimiento por parte del público ha conllevado también que en algunas ocasiones hayan querido explotar su sexualidad y su físico como reclamo, especialmente en aquellas producciones con las que comenzó la actriz sudafricana.

En una reciente entrevista a Harpers Bazaar se ha referido a la sexualización que ha sufrido a lo largo de su carrera, que ha condensado en la mala experiencia que tuvo con un director, del que no ha dicho nombre: "En una película en concreto, un director, hombre, me hacía probarme modelos y cambiarme de ropa todo el rato. Para mí fue muy obvio que era por mi sexualidad y lo f***able que me querían en la película".

Sin embargo, no limita la cosificación a la que ha sido sometida a aquella única experiencia, y cuenta que tener a hombres detrás decidiendo lo que vestía y lo que no le ha sucedido en más de una ocasión: "No tener ningún tipo de control sobre lo que voy a llevar puesto me ha molestado mucho a lo largo de los años".

"Que un tipo te haga probarte ropa casi en frente de él... cosas así fueron denigrantes. Me menospreciaron", ha reconocido Theron, que mencionando especialmente la película 'Monster', que protagonizó en 2003 junto a Christina Ricci. Cuenta que ella y Ricci querían ser fieles a la visión de Patty Jenkins, la directora. Y que, sin embargo, los productores "quisieron convertirla en una película sexual de lesbianas".

Por recuerdos como este, Charlize Theron tiene claras las cosas que cambiaría en la industria, y lo que puede hacer a día de hoy como productora, una faceta que también tiene explorada (recientemente en 'La vieja guardia'), y desde la que le gustaría evitar situaciones como las que ella ha vivido: "Tengo un conflicto interior por el que quiero crear los ambientes que me hubiera gustado ver cuando empecé, hace 30 años".

