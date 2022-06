El radical corte de pelo de Charlize Theron a quien cuesta reconocer ahora de morena

Estamos acostumbrados a ver a Charlize Theron fuera de sus personajes en el cine con su característica melena rubio platino. La sudafricana siempre suele llevar el pelo claro, aunque vaya cambiando en su longitud.

Aunque, si es cierto, que si el guion lo requiere Charlize no tiene ningún temor a someterse a cualquier cambio de look. De esta forma, la actriz ha reaparecido con una imagen bastante radical a su aspecto habitual.

Theron se dejaba ver en un evento benéfico llamado Africa Outreach Project, cuyo objetivo es lanzar programas de prevención del VIH/SIDA en África. Así, la intérprete posó ante los medios con su nuevo look. Ahora lleva el pelo negro y se apunta al corte de moda, el clásico mullet de los 80 que ha regresado con fuerza.

Charlize Theron con mullet y el pelo negro | Getty

El motivo puede ser que Charlize Theron está a punto de empezar la secuela de la película de Netflix, 'The Old Guard'. Ya en la primera parte pudimos verla con el pelo oscuro y otro corte de pelo distinto al de ahora. Por ello, ha regresado a este color pero con otro estilismo capilar.

"Necesitábamos algo que se sintiera como si hubiera pasado el tiempo, así que por eso llevo el viejo mullet", explica a 'ET.

Charlize ya comentó a 'Vogue UK' que no tiene miedo a innovar con su pelo: "No creo que sea una loca valiente con la moda, me gustan las cosas clásicas. Con el pelo, por alguna razón, no tengo tanto miedo. No tengo apego a mi cabello, estoy emocionada por cambiarlo y siempre pienso que si lo odio, volverá a crecer", decía.

Sinopsis 'The Old Guard'

Un grupo de mercenarios, todos inmortales y con la capacidad de curarse a sí mismos, descubren que alguien sabe su secreto y deben luchar para proteger su libertad.

