Brendan Fraser no puede evitar romper a llorar durante su emotivo discurso al ganar el Critics' Choice Awards

Los Critics' Choice Awards celebrados en Los Ángeles ya han premiado a las mejores películas y series de este último año y si bien los galardonados han celebrado felices su victoria, el momento más emotivo de la noche fue el protagonizado por el actor Brendan Fraser.

Fraser se hizo con el Critics' al Mejor Actor por su papel en 'The Whale', una película de superación que muestra la historia de Charlie, un profesor de inglés con obesidad que, tras la muerte de su novio, trata de recuperar en un último intento a su distanciada hija adolescente.

En su emotivo discurso de agradecimiento, el intérprete no pudo evitar emocionarse: "Esta película, 'The Whale', trata del amor. Trata de la redención. Trata de... encontrar la luz en un lugar oscuro", explicó.

Fraser continuó reconociendo y admirando el trabajo de sus compañeros en la ficción, los coprotagonistas Hong Chau, Ty Simpkins y Sadie Sink: "He tenido mucha suerte de haber trabajado con un equipo que es increíble".

Pero el momento realmente emocionante fue cuando el actor dijo entre lágrimas: "Si tú, como un tipo como Charlie, al que interpreté en esta película, luchas de alguna manera contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz, ocurrirán cosas buenas".

Tras la victoria, Fraser se dirigió a la sala de premiados donde pudo reencontrarse con Ke Huy Quan, su compañero en la comedía del 92 'Encino Man' y con quien mantiene una bonita amistad desde entonces.

Quan, premiado a Mejor Actor Secundario por la galardonada película "Everything Everywhere All at Once", no dudó en correr hacía su amigo para felicitarle por su ansiado premio. Y es que no cabe duda del aprecio mutuo que se tienen ambos actores.