Bradley Cooper comparte el relato más sincero sobre su adicción a las drogas: "Pensaba que me iba a morir"

El camino de Bradley Cooper hacia el estrellato estuvo lleno de obstáculos, marcado por su adicción a las drogas antes de ser un actor de talla mundial, con nueve nominaciones a los Oscar entre todas las categorías, pues en los últimos años también ha explotado su faceta como director.

Tras el éxito de 'Ha nacido una estrella', este año intentará repetir la misma suerte con 'Maestro', el biopic del compositor Leonard Bernstein que, en los últimos días, ha estado en medio de la polémica por la prótesis de nariz que el actor usará para dale vida.

Esta cinta llega 20 años después de su despido de 'Alias', serie que le lanzó a la fama junto a Jennifer Garner, y que debido a ello y una rotura en el tendón de Aquiles, le llevó al consumo de drogas y alcohol y a sentirse "un extraño" y que no iba a estar "a la altura" de su potencial: "Eso me asustó muchísimo. Pensé: 'Vaya, realmente voy a arruinar mi vida'".

Bradley Cooper tendría nueva novia y Anna Wintour fue la celestina | Getty

Así lo ha relatado en un episodio del programa de supervivencia de Bear Grylls en el que ha detallado la "mucha suerte que tuvo" en uno de los puntos más bajo de su vida junto a la muerte de su padre en 2011: "Me volví sobrio a los 29 años y he estado sobrio durante 19 años. Me siento muy afortunado".

"Definitivamente tenía una actitud nihilista hacia la vida, como si pensara que me iba a morir. No fue hasta un tiempo más adelante que pensé que tenía que aceptar quién era en realidad y tratar de encontrar la paz, y entonces todo se estabilizó", explicó el actor al aventurero.

Junto a ello, también rememoró el momento en el que se golpeó la cabeza contra el suelo en una fiesta: "Me dije: '¡Eh! Mira qué duro soy'. Me levanté y vi sangre gotear... Y lo volví a hacer".

Por fortuna, acabó recuperándose de ello gracias a un anuncio para la marca de ordenadores Dell y, sobre todo, por su amigo el también actor Will Arnett, quien le ayudó en su peor etapa como te recordamos en el vídeo de arriba.