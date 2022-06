Brad Pitt se sincera sobre la depresión que ha sufrido: "Me he sentido muy solo"

A sus 58 años, Brad Pitt se ha sincerado para la revista 'GQ' sobre lo que espera de su carrera, de la que dice que está en el "último semestre": "Me considero en la última extensión".

En este reportaje intervenía también el director Quentin Tarantino afirmando que Hollywood perdería "una de las últimas estrellas de la gran pantalla" con su retirada como actor.

Durante esta charla íntima para el actor también ha hecho un repaso sobre alguna época de su vida más allá de lo profesional, en la que dice que pasó una "depresión de grado bajo"

"Siempre me he sentido muy solo, desde que creciera como niño en esta ciudad. No ha sido hasta recientemente cuando me he sentido arropado por mi familia y mis amigos", ha confesado.

"Hay algo de Einstein o Rilke que habla de ello, de cuando puedes vivir con la paradoja de disfrutar y tener un gran dolor simultáneamente, ahí está la madurez", ha dicho en la entrevista sobre su proceso de convivencia con dicha depresión.

A pesar de recordar momentos pasados como estos, reconoce que hay detalles en su vida con los que se evade de esa sensación: "La música me da mucha alegría. Y creo que la alegría ha sido un descubrimiento reciente. Siempre me había movido con lo que me venía en la vida. Esos años que pasé con una depresión, y no me he notado mejor hasta que he sabido abrazar todos los lados de mí mismo, lo bello y lo feo, cuando he sido capaz de disfrutar de esos momentos de alegría".

Ha hablado sobre cómo fue encontrarse a sí mismo en Los Ángeles: "Aquí en California se habla mucho de 'ser tú mismo'. Me fastidia, ¿Qué quiere decir 'ser tú mismo'? Para mí fue darme cuenta de mis cicatrices más profundas".

Con todo este bagaje vital, Pitt asegura que se encuentra ahora en la encrucijada de decidir qué hacer con su carrera el tiempo que le queda.

Hasta entonces, también ha contado a 'GQ' otro logro en su vida que tiene que ver con su salud, dejar de fumar: "No tengo esa habilidad de fumar solo uno o dos cigarros al día. Así que voy con todo".

Sobre adicciones también ha hablado, recordando aquellos momentos posteriores a su divorcio con Angelina Jolie, tras el que pasó un año yendo a Alcohólicos Anónimos: "Estaba en un grupo con otros hombres y era muy privado y selectivo, me sentía seguro. Porque he visto cosas de otras personas que se han visto expuestas o grabadas durante ese proceso, y me parece una atrocidad".

