Brad Pitt sigue dando de qué hablar con su último estreno, 'Bullet Train', que llega a los cines este viernes. Pero el veterano actor acapara titulares por su innovadora elección de prendas para la promoción de esta película, como la falda que llevó en la premiere de Berlín.

A ello se ha referido charlando con un reportero de 'Variety' que le ha preguntado acerca de la inspiración para el look que tanto furor causó, a lo que Pitt responde '¡No lo sé! Vamos a morir todos así que habrá que liarla un poco".

Desenfadado, y con un atuendo más a la vieja usanza esta vez, que combinaba americana y pantalones anchos verdes con unas deportivas amarillo chillón, el actor ha hablado también en la alfombra roja acerca de este último proyecto, y de cómo ha sido el proceso de rodarlo.

Se ha referido concretamente a aquellas escenas de acción que ha podido relegar a su doble de acción: "Amo a los dobles de acción. Esta película ha sido una mezcla de acción-comedia-algo que nunca había visto antes. David (Leitch, director de la película) y yo siempre hemos sido fans de Jackie Chan. Hemos hablado de él durante décadas".

"Jackie Chan es un poco nuestro Buster Keaton. Es muy talentoso, e incluso diría que infravalorado. Hacer algo parecido a lo que él hacía fue lo que tanto me atrajo", ha explicado Pitt sobre el proyecto.

Al tratarse de una película de acción de tan alto voltaje, da gracias también por haberse librado de sufrir algún daño, ya que no todos corrieron la misma suerte: "Llegué a casa y dije '¡Uuups, casi pero no! Pero Aaron no pudo decir lo mismo, ni Brian pudo decir lo mismo. Los más jóvenes, ¿sabes?".

Y 'Bullet Train', que se estrena este viernes no promete menos en su tráiler, que puedes ver arriba. En esta nueva película del director de 'Deadpool 2', Brad Pitt tendrá unos curiosos acompañantes en su viaje en tren, como Sandra Bullock, Joey King o Bad Bunny. Una explosiva combinación que hará que el peligro aceche en cada uno de los vagones.

