Blanca Suárez, sincera sobre el Me Too en España: "Ahora tenemos mucho más espacio para expresar"

Blanca Suárez se encuentra en un gran momento profesional y ha presentado sonriente su nueva película,Me he hecho viral.

La actriz protagoniza la cinta de Atresmedia Cine junto a Enric Auquer y llega a los cines este 11 de octubre, por lo que sus estrellas se han unido para la premiere en Madrid.

Durante el evento Blanca ha asegurado lo "feliz" que está en este momento con el proyecto, porque "no se estrenan películas todos los días", y también ha reflexionado sobre la era de Me Too y su "vuelta" a España, como le plantean en la pregunta.

"Creo que el alzar la voz, que lleva ya ocurriendo en los últimos años, es algo que hemos intentado mantener. Quien ha tenido cosas que decir, denunciar o contar lo ha hecho; quienes hemos tenido la suerte de no tener absolutamente nada que destacar en ese sentido pues cruzamos los dedos, evidentemente, por que no nos pase nunca. Y bueno, forma parte de un movimiento mucho más grande que no es que vuelva, es que nunca se fue", afirma.

Y ante la duda de si algunas actrices pueden tener miedo a represalias por dar un paso al frente o contar su historia, Blanca añade:

"Bueno yo creo que hemos iniciado un camino y todavía queda mucho terreno por conquistar. Pero creo que tenemos que dar las gracias también por lo recorrido y por lo que se ha conquistado, y por que ahora tenemos mucha más cobertura y mucho más espacio para poder expresar cómo uno se siente, no solamente en el trabajo sino en todos los ámbitos de la vida. Me parece que eso es muy positivo", aporta la actriz.

En cualquier caso Blanca presenta ilusionada su nueva película, donde se ha puesto a las órdenes de Jorge Coira en Me he hecho viral, una historia que, sorprendentemente, está basada en hechos reales con un guion de Araceli Gonda. Puedes ver aquí el avance.