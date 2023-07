Blake Lively aclara que su entrenador personal no es el padre de sus 4 hijos con Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más divertidas y consolidadas de Hollywood desde que comenzaron su relación en 2011. Doces años después, continuan presumiendo su amor en redes sociales compartiendo sus divertidas bromas y dedicándose románticos mensajes de amor, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Blake Lively y Ryan Reynolds | Cordon Press

La consolidada pareja ya forma una gran familia tras haber dado la bienvenida recientemente a su cuarto hijo, pero cualquiera diría que Lively acaba de ser madre. La actriz de 'Gossip Girl' ha presumido de su increíble figura en una fotografía de Instagram en bikini y unas llamativas gafas de sol en forma de corazón.

Una seguidora ha comentado en la publicación junto a unos emoticonos de llamas de fuego: "¿Cómo puedes tener 4 hijos?". A lo que la actriz ha respondido etiquetando a su entrenador personal, Don Saladino.

Sin embargo, al darse cuenta de la posible confusión que podría generar, ha comentado de nuevo haciendo uso de su característico humor: "Espera. No. Así no es. Él no es el padre. Él es solo el que me ayuda a entrar enmi ropa después de nuevo", ha bromeado. "Es incluso mejor persona y amigo que entrenador. Y eso es decir mucho".

La actriz, que tan solo unos días atrásrompió las normas del Palacio Kensington para arreglar su vestido de la Gala Met 2022, ha conquistado a todos durante estos años con su carisma y su gran sentido del humor y no ha dudado en utilizarlo para evitar iniciar cualquier rumor sobre la paternidad de sus hijos.

Lively y Don llevan muchos tiempo entrenando juntos. En enero de 2023, cuando estaba embarazada de su último hijo, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram posando de lado junto a él meses antes de su embarazo y una segunda fotografía con la tripita de embarazada: "He estado haciendo el programa de ejercicios de Don Saladino durante meses. Algo no funciona", escribió en el pie de foto.