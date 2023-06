La nueva película de Blake Lively, paralizada indefinidamente y la autora del exitoso libro responde a las críticas

La novela de Colleen Hoover, 'It Ends With Us', cuyo título en español es 'Romper el círculo', se convirtió rápidamente en un éxito en ventas y un fenómeno de TikTok desde su lanzamiento en 2016, vendiendo más de un millón de copias en todo el mundo y siendo traducido en 20 idiomas. En 2019, Justin Baldoni ('Jane the Virgin') propuso hacer una adaptación cinematográfica de la novela con él mismo como director y actor protagonista, interpretando a Ryle Kincaid. Y aunque el anuncio de la película alegró mucho a los fans, las críticas no tardaron en aparecer cuando anunciaron el casting escogido para dar vida a los protagonistas.

"Aunque viene de un pasado complicado, Lily Bloom siempre ha sabido la vida que quiere. Mientras vive en Boston, conoce al neurocirujano Ryle Kincaid y cree que es muy posible que haya encontrado a su alma gemela. Pronto, sin embargo, surgen preguntas sobre su relación y, para complicar las cosas, su interés amoroso de la secundaria, Atlas Corrigan, vuelve a la vida, poniendo en peligro su relación con Ryle", describe la sinopsis oficial de la cinta.

Como hemos mencionado anteriormente, Baldoni interpretaría a Ryle y la escogida para interpretar a Lily Bloom sería la icónica actriz de 'Gossip Girl', Blake Lively, que lucía una increíble melena pelirroja para el rodaje de la cinta que puedes ver en el vídeo de arriba.

Blake Lively con su nuevo pelo | Gtres

La elección no agradó demasiado a los fans del libro a quienes les parecía que los actores eran demasiado mayores para los personajes que Hoover había descrito. En la novela, Lily tiene 23 años mientras que Blake es más de diez años mayor y actualmente tiene 35. Lo mismo ocurre con el protagonista masculino, Ryle tiene 30 años en la novela, mientras que Baldoni tiene 39. A ellos se unirá el actor de 32 años Brandon Sklenar ('1923'), interpretando al joven de 18 años, Atlas Corrigan.

Ahora, Hoover ha respondido a las críticas y ha asegurado que la elección de envejecer a los personajes ha sido intencional: "Cuando escribí 'It Ends With Us', el nuevo género adulto era muy popular. Estaba escribiendo personajes de edad universitaria. Eso es lo que me contrataron para hacer. Hice a Lily muy joven. No sabía eso de que los neurocirujanos fueran a la escuela durante 50 años. No hay un neurocirujano de 20 y tantos. Cuando comencé a hacer esta película, pensé, 'necesitamos envejecerlos, porque me equivoqué'. Así que eso es mi culpa", ha explicado para Today.

En otras ocasiones la autora ha explicado que la novela, que trata la violencia doméstica y el abuso, se inspiró en su madre por lo que la idea de envejecer un poco los personajes era una decisión que también ayudaba a hacer más cercana a la realidad la historia que Hoover quería compartir.

"Realmente no imagino personajes en mi cabeza mientras escribo. Es más una cuestión de personalidad. Me imagino como fronteras y luego quiénes son por dentro", ha explicado. La autora ha afirmado que está "extremadamente feliz con el casting" y ha confesado que esta "obsesionada con Lively" desde que protagonizó 'Gossip Girl'.

Blake Lively pelirroja | Gtres

Sin embargo, las críticas continuaron cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la cinta y los fans pudieron echar un primer vistazo al vestuario. "Esto parece una broma", escribió un seguidor en TikTok. Hoover ha confesado que le "encanta" que los fans hablen sobre la película porque demuestra su interés, pero ha pedido que sean pacientes. "Has visto un par de atuendos que están completamente fuera de contexto. No estoy preocupada por eso", ha afirmado. "No recuerdo describir los looks en absoluto. No me importa lo que tengan puesto. En mi cabeza, se trata de la conversación que están teniendo y la historia. Pasa lo mismo en la película".

La producción de la cinta comenzó este mayo en Nueva Jersey, pero se ha visto paralizada indefinidamente. Al contrario de lo que dicen los rumores, esta pausa no se ha visto influida por las críticas hacia el cast y la elección del vestuario de la cinta, sino por la huelga de guionistas de Estados Unidos. Por el momento se desconoce la fecha en que el rodaje de 'It Ends With Us' se reanudará, pero la escritora ha asegurado que el proyecto continúa en pie y se muestra ilusionada. "Los fans van a ser muy felices. Estoy extremadamente feliz y ahora mis expectativas han aumentado y las voy a mantener ahí", ha afirmado Hoover.