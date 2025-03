Ben Affleck confiesa lo "vergonzoso" que es hablar de su divorcio con JLo y lo "maravillosa" que es Jennifer Garner

Ben Affleck ha hablado abiertamente sobre su relación actual con sus exmujeres, Jennifer Garner y Jennifer Lopez, en medio de los rumores y la controversia surgida en los últimos meses. Además, ha explicado cómo fue su reciente divorcio con la cantante.

La historia de amor entre Lopez y Affleck comenzó en 2002, pero tras comprometerse, rompieron en 2004. Después, el actor rehízo su vida con Garner, con la que se casó y tuvo 3 hijos, pero finalmente el matrimonio no funcionó y acabaron divorciados. A pesar de ello, mantienen una bonita amistad para seguir criando a sus hijos juntos.

Jennifer Garner y Ben Affleck tras jugar al paintball | Cordon Press

En 2021, Affleck y Lopez se reencontraron y retomaron su historia de amor, casándose finalmente. Pero esta segunda oportunidad que se dieron no duró mucho y en agosto de 2024 la cantante presentó los papeles de divorcio.

Ahora, Affleck ha ofrecido una entrevista a la revista GQ donde ha comentado sobre su ruptura con Lopez y su relación con Garner.

En cuanto a su reciente divorcio con la cantante, el actor ha dejado claro que "no hubo ningún escándalo, ninguna telenovela, ninguna intriga" que causara su ruptura. Además, añade que no le gusta hablar sobre la separación: "No quiero compartirlo porque me da vergüenza. Me siento vulnerable".

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

Affleck también ha comentado su participación en el documental The Greatest Love Story Never Told, un homenaje mediático que Lopez hizo a su público romance.

Muchos de los fans tacharon de desinteresada la actitud del actor con su esposa dentro del documental, pero el actor expresó en su momento lo "incómodo" que se sentía frente a las cámaras y afirmaba que "encontraba su privacidad sagrada".

El actor ha reafirmado su postura y ha revelado sobre el documental: "Parte de ello fue: Está bien, si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de una manera honesta y de una manera que sea interesante. Porque me pareció un análisis fascinante".

Con sus declaraciones deja claro que tenía un enfoque de la fama muy diferente al de la cantante. "Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella. Como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud ante estas cosas", explica.

"Y entonces pensé, Oh, esto es interesante, ¿cómo se concilia eso? Porque lo que dijiste es cierto. Amo y apoyo a esta persona. Creo en ella. Es increíble. Quiero que la gente vea eso... Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación", continúa.

También, deja claro que "tiene mucho respeto" por López y confirma que el documental no fue la causa de su ruptura. "No es que puedas ver ese documental y decir: Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos", expone.

En otra parte de la entrevista, aclara su relación con Garner después de que se les viera muy acaramelados en unas fotografías mientras jugaban paintball con su hijo Samuel.

Jennifer Garner y Ben Affleck | Cordon Press

"Soy realmente afortunado de tener una muy buena compañera de crianza y pareja en Jennifer Garner, la madre de los niños, que es maravillosa y genial, y trabajamos bien juntos", comenta.

A pesar de los rumores de una posible reconciliación entre ambos actores, una fuente dejaba claro que Garner no está interesada en volver con el padre de sus hijos y mantiene una feliz relación con el empresario John Miller.