Jennifer Garner "no está interesada" en retomar su relación con Ben Affleck, al contrario que el actor: "El sentimiento no es mutuo"

Las dudas sobre una posible reconciliación entre Ben Affleck y su exmujer Jennifer Garner han rondado a través de las redes sociales estos últimos días desde que han salido estas fotos de ambos juntos jugando al paintball junto a su hijo de 13 años, Samuel.

En las imágenes se puede ver a Affleck abrazando la cintura de la actriz de forma muy cariñosa. Pero lo que ha encendido las especulaciones de los fans han sido unas declaraciones de una fuente cercana que afirma que el actor "se dio cuenta de que Garner fue el amor de su vida" tras su reciente divorcio con Jennifer Lopez. También ha revelado que el actor "intentaría volver con ella", pero respeta la relación que tiene Garner con John Miller.

John Miller y Jennifer Garner | Cordon Press

En respuesta a estas declaraciones, otra fuente ha explicado a Page Six que la actriz "no está interesada en una reconciliación amorosa" con Affleck y asegura que "el sentimiento no es mutuo".

Al parecer Garner está muy feliz con su actual pareja con la que lleva desde 2018. "Jen tiene una excelente relación de co-crianza con Ben, y así están las cosas por su parte en este momento", añade la fuente.

A pesar de los rumores, ambos siguen apoyándose el uno al otro siempre que pueden mientras comparten momentos en familia junto a los hijos que tienen en común.