Jennifer Lopez rompe su silencio sobre el turbulento divorcio de Ben Affleck: "Todo mi puto mundo estalló"

Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran en medio de un proceso de divorcio tras varios meses de rumores sobre una posible separación. La pareja, que hizo oficial su divorcio en agosto, ha acudido a la abogada de divorcios más reconocida de Los Ángeles, Laura Wasser, conocida por llevar los casos más mediáticos de Hollywood. Aunque los detalles del acuerdo aún no se han revelado, Lopez ha decidido hablar abiertamente sobre este difícil momento en su vida.

En una entrevista con Nikki Glaser para la revista Interview, Jennifer ha roto su silencio y ha compartido sus reflexiones más íntimas sobre el proceso, las dificultades personales y su crecimiento emocional.

"Creo que toda mi vida he estado tratando de decir que soy lo suficientemente buena, hasta donde estoy ahora, cuando lo sé. Me estoy dando crédito. Le estoy diciendo a esa niña que creció en el Bronx, 'Lo has hecho muy bien por ti misma'. No hice eso durante tantos años", ha expresado Lopez, reconociendo que por mucho tiempo no se permitió valorar sus propios logros.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

La cantante también ha hablado sobre cómo ha aprendido a consolarse y aceptarse a sí misma tras todo lo que ha vivido: "Y ahora creo que, con todo lo que ha sucedido en mi vida y en mis relaciones e incluso en mi carrera, es como darse un poco de consuelo y amor. Hemos pasado por muchas cosas que nadie conoce, y has perseverado y te niegas a rendirte y a dejar que te depriman".

A lo largo de la entrevista, Jennifer ha reflexionado sobre cómo los momentos en los que las dificultades pueden parecer insuperables, pero insistió en que se ha negado a dejar que eso la detenga: "Hay algo que decir al respecto, porque las cosas realmente pueden cambiar tu vida de una manera que te hace querer rendirte y decir: 'Al carajo con esto, esto es demasiado difícil, ya no quiero hacer esto'. Pero no estoy ahí. Me niego a no darme todo lo que esa niña merece".

En relación con su más reciente trabajo, el álbum This Is Me… Now, Jennifer ha confesado que, antes de su ruptura, sentía que había alcanzado una etapa de estabilidad en su vida: "Con 'This Is Me… Now' y el proyecto que mencionaste antes, sentí que ya había llegado. Estoy bien. Hice todo el trabajo y mira dónde estoy, y luego fue como si todo mi puto mundo estallara".

Sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años, Lopez ha sido clara al aceptar que la vida no siempre sigue el curso que uno imagina, pero eso no necesariamente es algo malo. "A veces, Nikki, todo va a salir muy bien. Y a veces no. Y eso también está bien", le ha dicho a Glaser, refiriéndose tanto a sus desafíos personales como a los profesionales. "Estaba pensando en este momento de mi vida: 'No es lo que imaginé que iba a resultar'. Y luego pensé: 'No, esto es exactamente lo que necesitaba estar, para llegar a donde quiero ir'".

Finalmente, Jennifer se ha mostrado optimista sobre su futuro en solitario, disfrutando de esta etapa de autodescubrimiento. "Estoy emocionada con la idea de estar sola. No estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Y si simplemente soy libre?".

A pesar de su oportunidad de construir nuevas relaciones, Jennifer ha dejado claro que no depende de estar en una para sentirse plena. "No hay ningún límite nuevo" en cuanto a la búsqueda de una nueva pareja, agrega. "Para las personas que son románticas y aman estar en relaciones y quieren envejecer con alguien, pensamos que 'tienen que tener eso para estar completos y felices'. Y no es así", ha relatado la cantante, que ha concluido con una broma: "Solo me ha costado 30 años".

Con estas declaraciones en un momento de transición, Jennifer Lopez nos recuerda que, incluso en los desafíos más duros, hay espacio para el crecimiento personal.