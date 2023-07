'Barbie' confirma su fenómeno volviendo el mundo rosa y arrasa en taquilla con 7 millones de euros

'Barbie' de Warner Bros. Pictures, tuvo un deslumbrante fin de semana de estreno, situándose en el número 1 y recaudando -hasta ahora- la asombrosa cifra de casi 7 millones de euros y más de 1 millón de espectadores en España, desde su estreno el pasado 20 de julio.

El debut en la gran pantalla de la muñeca de Mattel ha batido récords convirtiéndose en el segundo mejor estreno del año, y el mejor estreno de una película de Greta Gerwig, de Margot Robbie y de Ryan Gosling.

Así es 'Barbie'

Vivir en Barbie Land significa ser alguien perfecto en un lugar perfecto. A menos que atravieses una crisis existencial total. O seas un Ken.

'Barbie' llega de la mano de la guionista y directora nominada al Oscar Greta Gerwig ("Mujercitas", "Lady Bird") y está protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie ("El escándalo", "Yo, Tonya") y Ryan Gosling ("La ciudad de las estrellas [La La Land]", "Half Nelson") como Barbie y Ken, junto a America Ferrera ("Sin tregua", las películas de "Cómo entrenar a tu dragón"), Kate McKinnon ("El escándalo", "Yesterday"), Issa Rae ("Retrato de un amor", "Insecure"), Rhea Perlman (“Volverás en mis sueños”, “Matilda”) y Will Ferrell (las películas de “Los amos de la noticia", “Pasado de vueltas”). La película también está protagonizada por Michael Cera ("Scott Pilgrim contra el mundo", "Juno"), Ariana Greenblatt ("Vengadores: Infinity War", "65"), Ana Cruz Kayne ("Mujercitas"), Emma Mackey ("Emily", "Sex Education"), Hari Nef ("Nación salvaje", "Transparent"), Alexandra Shipp (las películas de "X-Men"), Kingsley Ben-Adir ("Una noche en Miami...", "Peaky Blinders"), Simu Liu ("Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos"), Ncuti Gatwa ("Sex Education"), Scott Evans (“Grace and Frankie”), Jamie Demetriou ("Cruella"), Connor Swindells ("Sex Education", "Emma"), Sharon Rooney ("Dumbo"), Nicola Coughlan ("Los Bridgerton"), Ritu Arya ("The Umbrella Academy"), la cantante y compositora ganadora del premio Grammy Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren ("The Queen").

Gerwig ha dirigido 'Barbie' a partir de un guion de la propia Gerwig y del nominado al Oscar -y su marido- Noah Baumbach ("Historia de un matrimonio”, “Una historia de Brooklyn”), basada en la muñeca Barbie de Mattel. Los productores de la película son los nominados al Oscar David Heyman ("Érase una vez... en Hollywood", "Historia de un matrimonio", "Gravity"), Robbie ("Aves de presa [y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn])", "Una joven prometedora", "Yo, Tonya"), Tom Ackerley ("Una joven prometedora", "Yo, Tonya") y Robbie Brenner ("Dallas Buyers Club"), con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams como productores ejecutivos.

El equipo creativo de Gerwig está formado por el director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto ("El irlandés", "Silencio", "Brokeback Mountain [En terreno vedado]"), la diseñadora de producción nominada al Oscar Sarah Greenwood ("La Bella y la Bestia", "Anna Karenina”), la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran ("Mujercitas", "Anna Karenina"), el montador Nick Houy ("Mujercitas", "Lady Bird"), el supervisor de efectos visuales Glen Pratt ("Paddington 2", "La Bella y la Bestia") y el supervisor musical George Drakoulias ("Ruido de fondo", "Historia de un matrimonio"), con música de los ganadores del Oscar Mark Ronson y Andrew Wyatt ("Ha nacido una estrella"), que también han compuesto algunas de las numerosas canciones de la banda sonora de la película. La banda sonora incluye una lista impresionante compuesta por los artistas musicales más populares del panorama actual como Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj & Ice Spice con Aqua, Charli XCX, KAROL G feat. Aldo Ranks, Tame Impala, Dominic Fike, HAIM, The Kid LAROI, Khalid, PinkPantheress, GAYLE, Ava Max, FIFTY FIFTY y otros muchos.