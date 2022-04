Una de las citas con el cine que los espectadores tienen esta primavera se llama 'La Ciudad Perdida'. Esta cinta de aventuras la protagonizan Sandra Bullock y Channing Tatum, a los que se unen actores de la talla de Daniel Radcliffe o Brad Pitt.

En entrevistas anteriores, se ha comprobado la gran química entre sus protagonistas, destacando a Tatum y Bullock, cuya buena relación se trasladó a sus respectivas hijas: "Fueron meses enteros de fiestas de pijamas. Quiero decir, son muy parecidas. Son dos mujeres fuertes que tienen mucho en común y que simplemente, ya sabes, están ejerciendo su poder. Lo respeto".

Pero la cosa no quedó ahí y la actriz destacó el buen trabajo de su compañero, con una serie de cumplidos: "Él no tiene nada que ver con su personaje, no hay rastro de ese enorme ego de Dash, pero sí que es realmente guapo. Además, tiene abdominales, lo que es un plus. Estoy agradecida de que se quitase la camiseta y los pantalones".

Ahora, han continuado estos halagos hacia Channing, como puedes ver en el vídeo de arriba. En este clip en exclusiva, Daniel Radcliffe se ha unido a Bullock para resaltar la actuación de la estrella de 'Magic Mike'.

"Es un actorazo", no ha dudado en decir Radcliffe. Así, el trío protagonista se ha centrado en el personaje de Alan, quien presentaba desafíos como su larga peluca. "Me ponía nervioso", ha expresado Tatum. "No estaba preparado para su influencia espiritual. Fue como si la peluca se me pegara a la cabeza y de golpe fuera Dash".

Así es 'La Ciudad Perdida'

Según la trama oficial de la película, dirigida por los hermanos Nee, "La carrera literaria de la brillante, a la vez que huraña, escritora de novelas Loretta Sage (Sandra Bullock) ha girado en torno a las populares novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan (Channing Tatum), un modelo que ha centrado su carrera en personificar al novelesco aventurero".

Daniel Radcliffe junto a Channing Tatum y Sandra Bullock en 'La Ciudad Perdida' | Paramount Pictures

Pero todo se tuerce cuando Loretta es capturada por un excéntrico multimillonario, al que da vida Daniel Radcliffe, durante una gira de promoción de su nuevo libro junto a Alan. La intención es que "la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato", pero en el interior de Alan surgirá su lado heroico y tratará de rescatar a la escritora.

Todo ello lo podrán ver los espectadores el próximo 13 de abril en cines.

Seguro que te interesa:

Avance en exclusiva de 'Dog. Un viaje salvaje', la película de Channing Tatum en su debut como director