Sandra Bullock y Channing Tatum protagonizan 'La Ciudad Perdida', y con tan solo ver los tráilers se puede apreciar la química que hay entre ellos. De hecho, rodar una película conlleva pasar mucho tiempo junto a tus compañeros de trabajo, por lo que es normal que los actores terminen por conocerse muy bien.

Sandra Bullock ha confesado que hubo muchas cosas de Channing Tatum que la sorprendieron para bien, y que no habría podido saber si no hubiera sido gracias a las largas horas de rodaje de esta película.

Sandra Bullock bromea sobre la mejor cualidad de Tatum

Durante una entrevista para ET, Sandra Bullock quiso resaltar el buen trabajo de Tatum, con una serie de cumplidos que van desde lo profesional hasta lo… superficial.

"Él no tiene nada que ver con su personaje, no hay rastro de ese enorme ego de Dash, pero sí que es realmente guapo… Además, tiene abdominales, lo que es un plus. Estoy agradecida de que se quitase la camiseta… y los pantalones" bromeó la actriz.

Lo cierto es Channing protagoniza varios momentos sin camiseta durante la película, y eso aunque por un rato puede ser divertido, Bullock también confesó en otra ocasión que hay ocasiones en las que rodar una escena puede ser muy incómodo, sobre todo cuando estás "cara a cara" con las partes íntimas de tu compañero.

Sandra Bullock tiene un don

Por su parte, Channing Tatum no tuvo reparos a la hora de elogiar a su coprotagonista, donde habló sobre el talento que tiene Sandra Bullock, y que no siempre aprecian como es debido.

"Esta película esta muy inspirada en esas comedias que se suponen tienen que hacerte sentir bien, pero también ser capaces de mantener la atención. Eso es algo que también sabe hacer Sandra. Realmente no creo que haya nadie en Hollywood que lo haga tan bien como ella. Consigue que te preocupes por su personaje" afirmó Channing.

