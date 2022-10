Avance en exclusiva de 'BROS - Más que amigos', la nueva comedia romántica gay protagonizada por Billy Eichner y Luke Macfarlane

Universal Pictures trae la comedia romántica 'BROS - Más que amigos', siendo la primera película de esta temática protagonizada por dos hombres gays que produce un gran estudio. Sus protagonistas tal vez, posiblemente, probablemente... estén destinados al amor. Aunque, con sus frenéticas vidas, ¿podrán permitírselo?

Billy Eichner (el programa 'Billy on the Street', la película de 2019 'El rey león' y las series 'Difficult People' y 'American Crime Story: El caso Lewinsky') presenta esta nueva película, cuyo avance en exclusiva puedes ver arriba, y de la que es protagonista, productor ejecutivo y coguionista, junto a Nicholas Stoller.

Su pareja romántica en su nueva cinta será Luke Macfarlane ('Killjoys'), que se une a un reparto enteramente LGTBIQ+, en lo que es una clara apuesta por la representación de este colectivo en un género caracterizado tradicionalmente por mostrar parejas heterosexuales. El elenco cuenta con Ts Madison ('The Ts Madison Experience'), Monica Raymund ('Chicago Fire'), Guillermo Díaz ('Scandal'), Guy Branum ('The Other Two') y Amanda Bearse ('Matrimonio con hijos').

Además de escribir el guion junto al protagonista, Nicholas Stoller se encarga de dirigir esta película que, como puedes ver en el avance, apuesta también por un humor ácido y referencial con menciones, por ejemplo, a la serie 'Schitt's Creek'. La producen, junto a Billy Eichner, Judd Apatow, Stoller y Joshua Church (coproductor de 'Y de repente tú' y de 'Hermanos por pelotas'). Llegará a los cines el próximo 28 de octubre, de la mano de Universal.