Austin Butler confiesa por qué improvisó un beso con su "tío" Stellan Skarsgard en Dune: Parte 2

El estreno de Dune: Parte 2 era uno de los más esperados del año. La cinta del director Denis Villeneuve prometía continuar con la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet) por todo lo alto.

Tras la llegada de la película al cine y haberse debatido ya si habrá una tercera entrega, han salido a la luz muchos detalles hasta ahora desconocidos. Uno de los más impactantes ha sido el beso improvisado de Austin Butler a Stellan Skarsgard en una escena.

En Dune: Parte 2 hay un momento en el que Feyd- Rautha (Austin Butler) besa en los labios a su tío el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgar) para celebrar su victoria tras una lucha a muerte para demostrar que él es el heredero del trono Harkonnen. Con este beso se muestra la devoción que siente el joven antagonista por su tío.

Austin Butler y Léa Seydoux en Dune: Parte Dos | Cordon Press

La sorpresa ha llegado cuando Butler ha confesado que todo fue improvisado. En una conversación con Access Hollywood el actor ha dicho que Skarsgard se presta a "jugar a cualquier cosa" y ha añadido: "Él es el mejor... siempre se trata de cómo intentas impactar a alguien más", ha dicho refiriéndose a pillar desprevenido a su compañero.

Para Butler todo tenía un sentido, según ha dicho también a EW: "Sentí eso porque él creció con el Barón, fue una gran influencia para él en muchos sentidos. Por lo que empecé a pensar en la manera en la que él habla, y enlazando eso con la persona que ves con tanto poder desde que eres un niño, la que imitas en algún sentido".

El sádico Feyd-Rautha, elegido como el heredero de la casa, fue criado por su malvado tío, evolucionando hasta convertirse en un joven astuto que quiere liderar la familia Harkonnen. Además, el actor ha dicho sobre esto: "Es plantearte cómo su infancia le hace ser quien es. Cuando te has criado en la brutalidad, tienes la necesidad de ser violento para sobrevivir, por lo que creo que eso acaba cambiando su mente".

Esta improvisación tiene mucho que ver con cómo ha preparado su personaje. En una entrevista con Los Angeles Time el actor ya explicó: "Sin duda anteriormente con Elvis exploré la vida en ese mundo durante tres años y eso es lo único en lo que pienso día y noche. Con Feyd, sabía que eso no sería saludable para mi familia y mis amigos. Tomé una decisión consciente de poner un límite. Esto me permitió tener más libertad entre la acción y el corte porque sabía que iba a proteger a todo el mundo de fuera del contexto de lo que estábamos haciendo. Eso no quiere decir que no se impregne en tu vida. Pero sabía que no estaba haciendo nada peligroso fuera del límite y de una manera que me permitió profundizar más", reconocía, tomando un enfoque menos método.