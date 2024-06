Jason Momoa habla por primera vez de su relación con Adria Arjona: "Cualquier excusa vale para más abrazos"

Que Jason Momoa haya recuperado la sonrisa tiene nombre y apellido: Adria Arjona. La actriz mantiene una relación sentimental con el protagonista de Aquaman desde hace un tiempo, aunque la relación se hizo pública en mayo. Desde entonces, se ha podido ver a la pareja muy feliz y acaramelada disfrutando de su tiempo juntos.

Momoa no ha dejado de lado su papel de padre ya que se le ha visto incluso dando un concierto con sus hijos, pero una nueva persona se ha sumado a su vida y, definitivamente, el actor está entusiasmado con ello. Tanto, que ha hablado por primera vez sobre Adria en público.

Todo ha ocurrido en el estreno de The Bikeriders en Los Ángeles, protagonizada por Austin Butler, Jodie Comer o Tom Hardy. El actor ha pasado por la alfombra roja y una presentadora de ETle ha preguntado por su relación con las motos, ya que la película trata sobre un grupo de motoristas. Jason ha querido añadir a sus declaraciones que no monta solo.

"A mi chica le gusta montar", ha comenzado diciendo. Al parecer, ella le rodea con sus brazos porque se pone detrás de él y ha dicho: "Cualquier excusa vale para más abrazos".

Jason Momoa con su novia Adria Arjona | Instagram Jason Momoa

"Simplemente monto en moto todo el tiempo. Viajo a todas partes y llevo mis motos a donde quiera que vaya cuando estoy rodando. Encaja con mi ADN. Instantáneamente, cuando empiezo, todo desaparece. Estoy muy concentrado. No pienso en nada más porque tienes que estar concentrado. Me encanta y amo las motos antiguas. Es como una cápsula del tiempo, me encantan las motos antiguas", ha añadido el actor.

Por primera vez Jason Momoa introduce a sus fans dentro de su relación con Adria Arjona contando una de las actividades que hacen en pareja. Si bien no se sabe a ciencia cierta cuándo empezó este romance, lo que está claro es que va viento en popa.