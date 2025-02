Así es Charlie, el hijo de 26 años de Jodie Foster que busca hacerse un hueco como actor

Durante la alfombra roja de los premios SAG Awards, Jodie Foster, quien estaba nominada por su actuación en True Detective: Night Country ha llamado la atención del público al presentarse junto a un apuesto joven que pocos han reconocido. Se trata de su hijo, Charles Bernard Foster, de 26 años, quien está dando sus primeros pasos en la industria cinematográfica, según comenta la propia actriz.

Foster siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada y la de sus hijos. Charlie y su hermano Christopher nacieron por fecundación in vitro durante la relación de la actriz con la productora Cydney Bernard, de quien se separó tras 15 años de relación. Hasta el momento, la Jodie ha preferido no revelar la identidad del padre biológico de sus hijos.

Jodie Foster y su hijo Charlie Foster | Gtres

Según ha comentado la propia Foster, Charlie es un joven muy cariñoso y educado. También se ha podido ver a través de sus redes sociales que se graduó en la Universidad de Yale, obteniendo la licenciatura en inglés y literatura en 2021.

Charlie Foster con sus compañeros de Universidad | Instagram de @charlie.be.foster

Además, parece estar muy interesado en la actuación ya que ha participado en varias obras de teatro y ha aparecido en varias películas como The Coldest Case: The Past Has a Long Memory (2024) y Popcorn for Dinner (2023). Por lo que se ha podido saber, el actor no quiere ser considerado un "nepo baby", por lo que se está tomando su carrera actoral muy en serio.

La actriz de El silencio de los corderos no suele aparecer en público con sus hijos ni hablar demasiado sobre ellos. Sin embargo, a medida que han ido creciendo, ha empezado a mencionarlos con más frecuencia. Un ejemplo de ello fue la reciente gala de los Globos de Oro, donde al recibir el premio a Mejor Actriz en una Miniserie por True Detective: Night Country les dedicó un emotivo mensaje.

"Porque Kit, mi hijo científico, y Charlie, mi hijo actor que está comenzando su carrera, espero que entiendan la alegría, tanta alegría, que surge de hacer un trabajo realmente duro, significativo y bueno. Así que, mis hijos, os amo, y esto, por supuesto, es para vosotros", expresó emocionada.

Con este inesperado debut en un evento de tal magnitud, Charlie Foster ha despertado la curiosidad del público, comenzando a hacerse un nombre dentro de la industria de Hollywood.