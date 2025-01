Qué es lo que le gritó Sofía Vergara a Jodie Foster tras arrebatarle (otro) Globo de Oro

La 82º edición de los Globos de Oro se ha celebrado este domingo en Los Ángeles, dando el pistoletazo de salida a la temporada de premios del 2025.

Sofía Vergara, nominada por su papel en Griselda, competía en la categoría de Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión contra Jodie Foster, quien se alzó con el galardón por su interpretación en True Detective: Night Country.

Al anunciarse el nombre de Foster como ganadora, se produjo un momento de confusión y humor cuando Vergara, desde la audiencia, le empezó a gritar mientras Foster subía al escenario.

Sofía se puso de pie y le espetaba: "¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Dame uno!", a lo que Jodie puso cara de estupor y risa diciendo "lo sé, lo sé".

Acto seguido Sofía estalló en carcajadas dejando claro que el momento era una broma (aunque entre broma y broma la verdad asoma). Foster, además, le hizo otro guiño en su discurso de aceptación, al mencionar: "Lo más grandioso de tener esta edad y estar en este momento es tener una comunidad de todas estas personas, especialmente tú, Sofía".

Este incidente no es la primera vez que Vergara muestra su carácter al perder un premio. En la pasada edición de los Emmy, tras no recibir el galardón, compartió un video en Instagram donde, con humor, reclamaba: "Me lo robaron", refiriéndose a su quinta derrota consecutiva en esa categoría.