Arnold Schwarzenegger asegura que su "corazón se paró" cuando confesó a su ex que tenía un hijo secreto: "Estaba destrozada"

Arnold Schwarzenegger estrena el 7 de junio en Netflix el documental 'Arnold' donde hace un recorrido acerca de los aspectos más importantes de si vida, desde su carrera como deportista, su llegada a Hollywood o su vida personal y política.

Pero si hay un momento que colapsó la vida del actor austriaco fue cuando Schwarzenegger tuvo que confesar públicamente que tenía un hijo ilegítimo. Un niño llamado Joseph Baena que nació de su relación extramatrimonial con su ama de llaves, Mildred Baena, y que llegó al mundo solo unos días después que el cuarto hijo del actor de 'Terminator', Christopher Schwarzenegger.

Aunque, uno de los momentos más duros en este tema fue cuando tuvo que revelárselo a su entonces esposa, Maria Shriver, que tenía un hijo secreto. "María y yo íbamos a terapia una vez a la semana", empieza diciendo en el documental, "y en una de las sesiones la consejera dijo: 'Creo que hoy María quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.' Y yo estaba como, pensé que mi corazón se detuvo, y luego dije la verdad", recuerda,

"'Sí, María, Joseph es mi hijo'", aseguró. "Ella estaba destrozada. Tuve una aventura en el año 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más crecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de... ¿Cómo mantienes esto en secreto?".

Arnold Schwarzenegger asegura que suele ser muy "reacio a hablar de eso porque cada vez que lo hago se abren las heridas de nuevo". "Creo que ya causé suficiente dolor a mi familia por mi metedura de pata. Todos tuvieron que sufrir. María tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph. Su madre. Todos", explica.

Además, el actor procede a hablar de su hijo Joseph y asegura que es un "hombre fantástico" que "me enorgullece": "Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido en este mundo. Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario".

Arnold Schwarzenegger y su hijo Joseph Baena | Gtres

También comenta lo "feliz" que está por cómo él y su exesposa supieron manejar la situación, a pesar de las dificultades, y que "pudieron criar a los niños realmente bien" en medio de "esta triste historia".

"No hay nada más importante que tener una buena pareja a tu lado, y en cada paso del camino María fue eso. Tenemos una relación realmente genial", comenta. "Cualquier tipo de día especial, estamos todos juntos como una familia. Pero no es lo que era cuando estábamos todos juntos bajo el mismo techo como una familia. Ese ya no es el caso".

Arnold Schwarzenegger con sus cuatro hijos con Maria Shiver | Getty

"[El divorcio] fue muy, muy difícil al principio. Eventualmente, sigues adelante. Tengo una novia maravillosa, Heather Milligan, que tiene mucho éxito. Estoy muy orgulloso de ella y la amo", afirma sobre su relación actual con una fisioterapeuta. "Al mismo tiempo, amo a mi esposa. Ella y yo somos muy buenos amigos y somos muy cercanos, estamos muy orgullosos de la forma en que criamos a nuestros hijos".

"Aunque tuvimos este drama, celebramos la Pascua juntos, el Día de la Madre juntos, las Navidades juntos, todos los cumpleaños, todo juntos", detalla. "Si hay un Oscar por cómo manejar el divorcio, María y yo deberíamos obtenerlo por tener el menor impacto en los niños".